Thijssen en Mihkels krijgen boete en moeten cursus volgen na discriminerend gebaar

Madis Mihkels had kort voor het begin van de Ronde van Guangxi vorige maand een filmpje geplaatst op sociale media waarin hij zijn ogen tot spleetjes maakte. Thijssen deelde het filmpje.

Het duo werd door de ploeg Intermarché-Circus-Wanty uit de selectie voor de Chinese rittenkoers gelaten. Nadien boden Thijssen en Mihkels hun excuses aan.

"We willen ons verontschuldigen voor hetgeen er gebeurd is", klonk het toen. "We beseffen dat onze publicatie op sociale media aanstootgevend en verkeerd was. Het was nooit onze bedoeling iemand te kwetsen. We aanvaarden dan ook onze uitsluiting uit deze koers. Deze fout is een belangrijke levensles voor ons."

De UCI veroordeelt ondubbelzinnig alle vormen van racistisch en discriminerend gedrag en zet zich via de reglementen van de UCI en haar programma's in voor integriteit, diversiteit, inclusie en gelijkheid in de wielersport", stelt de internationale wielerbond. Over het exacte bedrag van de boete wordt geen melding gemaakt.