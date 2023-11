Maak deze week indruk op uw gezelschap: de Gentse zesdaagse voor dummies

We begrijpen het als u naar de Zesdaagse van Gent gaat voor de sfeer en gezelligheid op het befaamde middenplein. Maar wil u - tussen alles sfeergezangen - uw vrienden toch even imponeren met kennis van zaken? Geen probleem: hieronder alles dat u moet weten over wat er zich nu exact rondom je zal afspelen.

Te beginnen bij het begin: hoe win je zo'n Zesdaagse van Gent, eigenlijk? Het is heel simpel: de ploeg die zondagavond het grootste aantal ronden heeft afgelegd, wint de zesdaagse. Indien er een gelijke stand is, geeft het aantal punten de doorslag. Die punten kunnen de ploegen verdienen tijdens de verschillende disciplines of onderdelen. Pas wel op: voor iedere honderd punten die een ploeg behaalt, wordt een bonusronde toegekend.

Een volgepakt Gents 't Kuipke vormt het strijdtoneel voor deze week.

De onderdelen

De disciplines waarin punten te verdienen zijn de ploegkoers, de puntenkoers, de individuele afvalling, de ploegafvalling, de derny, de baanronde, de 500 meter en de supersprint. Hieronder een extra woordje uitleg bij elk onderdeel.

Ploegkoers

Bij de ploegkoers of “madison” bevindt het volledige deelnemersveld zich op de baan en lossen de twee ploegmaats elkaar af. Op die manier kan de ene even op adem komen, terwijl de andere zich in de debatten mengt. Onderweg zijn er punten te verdienen bij tussensprints en kan een ploeg de concurrentie op een ronde rijden door weg te rijden uit het peloton en achteraan aan te sluiten. Wie wint? De ploeg met het grootste aantal ronden en de meeste punten. De ploeg met het meeste aantal punten triomfeert dus niet altijd, want het aantal ronden weegt het zwaarst door.

Puntenkoers

De puntenkoers kan je wat vergelijken met de ploegkoers, maar dan individueel. Eén renner per team neemt deel en er wordt om de 10 ronden gesprint voor de punten. Als een renner een bonusronde neemt, verdient hij 20 punten. Het team dat de meeste punten sprokkelt, wint.

Robbe Ghys (l.) en Lindsay De Vylder (r.) triomfeerden vorig jaar in 't Kuipke.

Individuele- en ploegafvalling

De afvalling draait om overleven. Bij de individuele afvalling neemt één renner per ploeg deel en valt er na een aantal ronden de renner die als laatste over de streep komt af. Kijk hiervoor naar het achterwiel van de renners. De laatste 2 overblijvers sprinten voor de zege en de bijhorende 10 punten. Hetzelfde principe zien we bij de ploegafvalling. Hierbij lossen de ploegmaats elkaar af en zijn er 20 punten te verdienen voor de totaalstand.

Derny

De harten in Gent gaan sneller slaan als het derny-nummer wordt aangekondigd: ieder team kiest één renner die in het spoor kruipt van een lichte motorfiets of ‘derny’. De snelheid wordt gedurende 60 ronden de hoogte ingedreven en de renner die zijn voorwiel als eerste over de finish gooit, wint het onderdeel. Focus dus vooral op de renner en niet op de derny. Voor de veiligheid worden de renners van de Gentse Zesdaagse telkens verdeeld over 2 reeksen, zo zijn er telkens 6 renners op de piste.

Baanronde en 500 meter

De zesdaagse is ook een gevecht tegen de klok, individueel of per ploeg. Bij de individuele tijdrit of “de baanronde” zal de snelste renner, met 10 punten als inzet, één baanronde het beste van zichzelf geven nadat hij op snelheid werd gebracht door zijn ploegmaat. Per ploeg werkt het duo samen om 500 meter zo snel mogelijk te overbruggen en 20 punten te verdienen.

Scratch

Het makkelijkste onderdeel om uit te leggen aan je vrienden is de scratch. Opnieuw kiest ieder team één renner en degene die als eerste over de finish komt, wint het onderdeel. Tenzij iemand onderweg een bonusronde heeft gesprokkeld. De winnaar is 10 punten rijker.

Supersprint

Een onderdeel voor de échte kenners, want de supersprint wordt enkel op de openingsavond afgewerkt. Eén renner per ploeg wordt de baan opgestuurd om de eerste 3 eliminaties te overleven. Vervolgens is het aan de overblijvers om in 12 ronden uit te maken wie de snelste is.

Wie wordt de opvolger van de Keizer van 't Kuipke?

De deelnemers

Het Kuipke moet dit jaar op zoek naar een nieuwe publiekslieveling. De Keizer van 't Kuipke Iljo Keisse reed er vorig jaar zijn laatste rondjes, zijn troon ligt voor het grijpen. Wordt het een Keizering als opvolgster? Lotte Kopecky treedt vrijdag en zaterdag aan in de vrouwencompetitie als torenhoge favoriete en kan haar jaar in schoonheid afsluiten in Gent. Kanshebbers bij de mannen zijn onze landgenoten en kersvers Belgisch kampioen ploegkoers Lindsay De Vylder en Robby Ghys. De winnaars van vorig jaar zijn erop gebrand hun titel met succes te verdedigen. De concurrentie komt vooral uit Nederlandse hoek met de wereldkampioenen ploegkoers Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip. Verder is het onder meer uitkijken naar het Deens-Belgisch duo Lasse Norman Hansen en Jonas Rickaert, Gentenaars Fabio Van den Bossche en Jules Hesters en het Duitse duo Roger Kluge en Theo Reinhardt. Veel plezier en voorzichtig op de baan, hé.