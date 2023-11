Youri Havik snelt met gelegenheidsploegmaat naar koppositie na dag 1 in 't Kuipke

clock 00:33 00 uur 33. Gelegenheidsduo Hansen & Ha-victorie. Misschien moeten Hansen en Havik zich omscholen tot vast koppel op deze zesdaagse? Ze pakken een ronde op de concurrentie en Havik verzilvert nog eens extra punten in de eindsprint! Meteen ook het einde van de eerste dag op de Zesdaagse. Havik en Van Schip sluiten de avond zo ook af als leider van deze Zesdaagse. Publiekslievelingen De Vylder/Ghys en Van den Bossche/Hesters volgen op plaatsen twee en drie. En nu: bedje binnen en schaapjes tellen. (Voor de renners toch 😏) . Gelegenheidsduo Hansen & Ha-victorie Misschien moeten Hansen en Havik zich omscholen tot vast koppel op deze zesdaagse? Ze pakken een ronde op de concurrentie en Havik verzilvert nog eens extra punten in de eindsprint! Meteen ook het einde van de eerste dag op de Zesdaagse. Havik en Van Schip sluiten de avond zo ook af als leider van deze Zesdaagse. Publiekslievelingen De Vylder/Ghys en Van den Bossche/Hesters volgen op plaatsen twee en drie. En nu: bedje binnen en schaapjes tellen. (Voor de renners toch 😏)

00:32 00 uur 32. Door de val van Jan-Willem van Schip in de eerste ploegkoers, vormt Yoeri Havik een gelegenheidsduo met Lasse Norman Hansen. Jonas Rickaert, partner van de Deen, deelde ook in de klappen en blijft ook in zijn kleedhokje. .

00:26 00 uur 26. Finale van dag 1: Ploegkoers 2. De klok van middernacht hebben we achter ons gelaten, net als het merendeel van de fietsnummers van de eerste avond. Wie sluit dag 1 af als leider van de Zesdaagse? .

00:26 00 uur 26. Niemand klopt Dens/Vandenbranden. Geen koppel kan de tijd van Tuur Dens en Noah Vandenbranden nog verbeteren. Tijd voor het laatste nummer: Ploegkoers numero 2! .

00:21 00 uur 21. Baanrecord op 500 meter voor Noah Vandenbranden en Tuur Dens. Zijn afvallingsbenen mogen dan nog in Engeland liggen, op de 500 meter komen zijn fikse dijen volledig tot hun recht! Samen met Noah Vandenbranden knalt Dens naar een nieuw baanrecord! Zijn 26"378 is sneller dan de 26"464 die hij vorig jaar samen met Jan-Willem van Schip klokte! .

clock 15-11-2023 15-11-2023.

23:51 23 uur 51. Opnieuw denderende derny! 't Is bijna niet te geloven, maar ook in de tweede dernyrace is de spanning te snijden! Gianluca Pollefliet zet op 15 rondes van het einde Fabio Van den Bossche ferm onder druk, maar die blijft kalm en straalt vertrouwen uit. Hij laat Lasse Norman Hansen zelfs de leiding nemen op vier rondes van het einde. Maar met een waanzinnige laatste inspanning knalt Van den Bossche op en over de Deen! Ongezien! .

clock 23:48 23 uur 48. We rijden voorlopig op het elan van vorig jaar. Ik had enorm veel zenuwen voor de start. Het is altijd aftoetsen waar je staat tegenover de concurrentie. . Lindsay De Vylder. We rijden voorlopig op het elan van vorig jaar. Ik had enorm veel zenuwen voor de start. Het is altijd aftoetsen waar je staat tegenover de concurrentie. Lindsay De Vylder

23:37 23 uur 37. Derny nummer 2. De koersen volgen elkaar vliegensvlug op! De tweede helft van de witte rugnummers zoeken het wiel van hun Dernypiloot, klaar om 50 rondjes te malen. .

clock 23:33 23 uur 33. Jules Hesters oogt ontspannen, maar knalt vlot over de piste

23:32 23 uur 32. Jules Hesters wint zijn nummer. Hesters' snelle benen zijn duidelijk wel meegekomen uit Londen, net als zijn tactisch vernuft in zijn favoriete nummer. Hij vangt de aanval van Tim Torn Teutenberg perfect op en gaat in de laatste meters voorbij zijn Duitse concurrent. Zus Hélène ziet vanop de tribune dat het goed is en het middenplein scandeert voor het eerst ' Iljogewijs ' zijn voornaam. .

23:29 23 uur 29. Geen Champions League-vorm voor Dens. Vorig weekend was Tuur Dens nog de beste op de afsluitende afvalling op de Champions League in Londen. Zou het kunnen dat zijn goede benen nog over het Kanaal liggen? Hij moet als eerste deze afvalling verlaten. Ook Robbe Ghys, leider met Lindsay De Vylder, moet al vroeg plaats maken op de piste. .

23:27 23 uur 27. Individuele afvalling 2.0. De renners die zonet niet achter de derny moesten brommen, verschijnen nu op de baan voor de tweede afvalling van de avond. Jules Hesters toonde zijn geweldige afvallingsbenen al in de Champions League, net als Tuur Dens. Tijd om te schitteren in hun onderdeel! .

clock 23:24 23 uur 24. Ghys en De Vylder katapulteren zicht naar de leiding na de ploegkoers

23:23 23 uur 23. De Vylder remonteert Vandenbranden achter de Derny. Yoeri Havik leek lang op weg naar een autoritaire zege in de dernykoers, maar daar stak Noah Vandenbranden een stokje voor. Vandenbranden ging op en over Havik, De Vylder volgde zijn voorbeeld. Die laatste timede zijn eindsprint perfect. Met een half wiel voor Vandenbranden vlamde De Vylder over de finish. .

23:07 23 uur 07. Derny! Na het muzikale intermezzo van Isabelle A wordt het kabaal verzorgd door de derny's. Onder meer Lindsay De Vylder, Roger Kluge en Youri Havik bekampen elkaar in de eerste reeks. .

