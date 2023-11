WB schaatsen in Peking: Swings opent met 11e plek op 1.500 meter

clock 15:47

15 uur 47. Swings opent met 11e plaats op 1.500 meter. Bart Swings veroverde vorig jaar op de Chinese schaatsbaan het goud op de massastart. Brengt de schaatsbaan hem opnieuw geluk? Swings opende alvast met een 11e plaats op de 1.500 meter in een tijd van 1'46"87, één seconde en 5 duizendsten trager dan vorig jaar. De overwinning was voor de Nederlander en olympisch kampioen Kjeld Nuis in 1'44"80. Hij haalde het voor zijn landgenoot Patrick Roest (1'45""36) en thuisschaatser Shangying Ning (1'45"51). Bij de vrouwen behaalde Sandrine Tas in de B-groep de 9e plaats, vlak voor Isabelle van Elst. Op de 500 meter schaatste Van Elst naar de zeventiende plek. Matthias Vosté werd 11e op de 500 meter en 22e op de 1.500 meter. .