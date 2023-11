WB schaatsen in Peking: Bart Swings knoopt aan met 8e plek op de 5.000 meter

Sandrine Tas is op de 15e plaats geëindigd in de massastart. Wereldkampioene Marijke Groenewoud won de koers op ijs.

13 uur 16. Swings 8e op de 5.000 meter. Na zijn 11e plaats op de 1.500 meter op vrijdag, werd Bart Swings vandaag 8e op de 5.000 meter. Hij legde de afstand af in 6'21"22 en eindigde 9,82 seconden achter Patrick Roest. De Nederlander versloeg Davide Ghiotto uit Italië met 2,85 seconden en Sander Eitrem uit Noorwegen met 4,02 seconden. In de wereldranglijst staat Swings, die vorige week in Obihiro (Japan) nog 7e werd op de 5000 meter, op de 8e plaats met 60 punten. Roest domineert met een maximum van 120 punten voor Ghiotto (108) en Eitrem (96). Zondag doet Bart Swings mee aan de massastart, de discipline die hem in 2022 olympisch goud opleverde. Verder werd Isabelle van Elst 11e op de 1.000 meter en Mathias Vosté werd 16e op de 500 meter. .