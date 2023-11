WB schaatsen in Peking: Bart Swings kaapt derde plek weg na eindspurt in massastart

clock 13:11 13 uur 11. Bart Swings derde op massastart. Bart Swings is als derde geëindigd in de massastart. De 32-jarige Swings moest in de National Speed Skating Oval, waar hij vorig jaar olympisch kampioen werd, de Italianen Andrea Giovannini en Daniele Di Stefano voor zich dulden na een fikse eindsprint. Vorige week werd Swings tijdens de eerste WB-manche tweede in de massastart, achter de Nederlander Bart Hoolwerf. Swings won de wereldbeker massastart vorig seizoen voor de vijfde keer. Dit seizoen staat hij na twee manches met 102 punten op de tweede plaats, op een punt van Hoolwerf. . Bart Swings derde op massastart Bart Swings is als derde geëindigd in de massastart. De 32-jarige Swings moest in de National Speed Skating Oval, waar hij vorig jaar olympisch kampioen werd, de Italianen Andrea Giovannini en Daniele Di Stefano voor zich dulden na een fikse eindsprint.

Vorige week werd Swings tijdens de eerste WB-manche tweede in de massastart, achter de Nederlander Bart Hoolwerf. Swings won de wereldbeker massastart vorig seizoen voor de vijfde keer. Dit seizoen staat hij na twee manches met 102 punten op de tweede plaats, op een punt van Hoolwerf.

Sandrine Tas is op de 15e plaats geëindigd in de massastart. Wereldkampioene Marijke Groenewoud won de koers op ijs.

Jutta Leerdam lijdt zeldzame nederlaag. De Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam heeft voor het eerst in bijna 2 jaar een nederlaag geleden op de 1.000 meter. Na 18 zeges op een rij moest ze tevreden zijn met de derde plaats.



Opnieuw beet Leerdam haar tanden stuk op Miho Takagi. De Japanse was de laatste die haar geklopt had, begin vorig jaar op de Olympische Spelen in Peking.



Het zilver was voor Kim Goetz uit de Verenigde Staten. Zij strandde op 1 honderdste van Takagi. Leerdam was 44 honderdste trager.

Swings 8e op de 5.000 meter. Na zijn 11e plaats op de 1.500 meter op vrijdag, werd Bart Swings vandaag 8e op de 5.000 meter. Hij legde de afstand af in 6'21"22 en eindigde 9,82 seconden achter Patrick Roest. De Nederlander versloeg Davide Ghiotto uit Italië met 2,85 seconden en Sander Eitrem uit Noorwegen met 4,02 seconden.



In de wereldranglijst staat Swings, die vorige week in Obihiro (Japan) nog 7e werd op de 5000 meter, op de 8e plaats met 60 punten. Roest domineert met een maximum van 120 punten voor Ghiotto (108) en Eitrem (96).



Zondag doet Bart Swings mee aan de massastart, de discipline die hem in 2022 olympisch goud opleverde. Verder werd Isabelle van Elst 11e op de 1.000 meter en Mathias Vosté werd 16e op de 500 meter.



Swings opent met 11e plaats op 1.500 meter. Bart Swings veroverde vorig jaar op de Chinese schaatsbaan het goud op de massastart. Brengt de schaatsbaan hem opnieuw geluk? Swings opende alvast met een 11e plaats op de 1.500 meter in een tijd van 1'46"87, één seconde en 5 duizendsten trager dan vorig jaar.



De overwinning was voor de Nederlander en olympisch kampioen Kjeld Nuis in 1'44"80. Hij haalde het voor zijn landgenoot Patrick Roest (1'45""36) en thuisschaatser Shangying Ning (1'45"51).



Bij de vrouwen behaalde Sandrine Tas in de B-groep de 9e plaats, vlak voor Isabelle van Elst. Op de 500 meter schaatste Van Elst naar de zeventiende plek. Matthias Vosté werd 11e op de 500 meter en 22e op de 1.500 meter.