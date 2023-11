LIVESTREAM Zesdaagse: Stellen De Vylder en Ghys eindzege veilig in laatste ploegkoers?

clock 16:38 16 uur 38. De verschroeiende Nederlandse aanzet hoeft geen drama te zijn voor De Vylder en Ghys, die op punten niet kunnen worden geklopt. Maar ze moeten de wereldkampioenen natuurlijk wel in dezelfde ronde dulden. Het wordt nog een uitpittingsslag van 45 minuten. . De verschroeiende Nederlandse aanzet hoeft geen drama te zijn voor De Vylder en Ghys, die op punten niet kunnen worden geklopt. Maar ze moeten de wereldkampioenen natuurlijk wel in dezelfde ronde dulden. Het wordt nog een uitpittingsslag van 45 minuten.

clock 16:35 16 uur 35. Onze inkt is nog niet opgedroogd en daar is de winstronde voor de wereldkampioenen al. De Nederlanders laten er geen gras over groeien, Ghys en De Vylder waren even ingedommeld. De vlam slaat meteen in de pan! . Onze inkt is nog niet opgedroogd en daar is de winstronde voor de wereldkampioenen al. De Nederlanders laten er geen gras over groeien, Ghys en De Vylder waren even ingedommeld. De vlam slaat meteen in de pan!

clock 16:32 16 uur 32. Ploegkoers! We beginnen aan de apotheose die een uurtje in beslag zal nemen. Het openingskwartier wordt belangrijk. Wie breekt het spel open en op welk wiel focust het leidersduo zich? Een verhaal met een derde hond is niet uitgesloten. . Ploegkoers! We beginnen aan de apotheose die een uurtje in beslag zal nemen. Het openingskwartier wordt belangrijk. Wie breekt het spel open en op welk wiel focust het leidersduo zich? Een verhaal met een derde hond is niet uitgesloten.

clock 16:31 16 uur 31. Als De Vylder en Ghys dit uit handen geven, dan hebben ze toch een fout gemaakt. . Iljo Keisse. Als De Vylder en Ghys dit uit handen geven, dan hebben ze toch een fout gemaakt. Iljo Keisse

clock 16:30 16 uur 30.

clock 16:21 16 uur 21. Tussenstand voor aanvang van de ploegkoers. Lindsay De Vylder - Robbe Ghys: 330 punten Fabio Van den Bossche - Jules Hesters: 260 punten (+1 ronde) Yoeri Havik - Jan-Willem van Schip: 227 punten (+1 ronde) Oscar Nilsson-Julien - Valentin Tabellion: 202 punten (+2 ronden) Matias Malmberg - Aaron Gate: 174 punten (+2 ronden) . Tussenstand voor aanvang van de ploegkoers Lindsay De Vylder - Robbe Ghys: 330 punten Fabio Van den Bossche - Jules Hesters: 260 punten (+1 ronde) Yoeri Havik - Jan-Willem van Schip: 227 punten (+1 ronde) Oscar Nilsson-Julien - Valentin Tabellion: 202 punten (+2 ronden) Matias Malmberg - Aaron Gate: 174 punten (+2 ronden)

clock 16:20 16 uur 20. Baanronde: Dens ook op de korte afstand. Tuur Dens stapelt de flitsboetes op. Hij is ook op de baanronde de snelste in 8"428. Dit was het laatste hapje voor de hoofdschotel: de ploegkoers. Over 10 minuten gaat die madison van start. . Baanronde: Dens ook op de korte afstand Tuur Dens stapelt de flitsboetes op. Hij is ook op de baanronde de snelste in 8"428. Dit was het laatste hapje voor de hoofdschotel: de ploegkoers. Over 10 minuten gaat die madison van start.

clock 16:20 16 uur 20. Tuur Dens is ook de snelste op de baanronde. Tuur Dens is ook de snelste op de baanronde

clock 16:02 16 uur 02. Ook de Fransen hebben hun bonusronde nog gescoord. We gaan dus na de baanronde naar de ploegkoers met 2 koppels op 1 ronde en 2 duo's op 2 ronden van de leiders. . Ook de Fransen hebben hun bonusronde nog gescoord. We gaan dus na de baanronde naar de ploegkoers met 2 koppels op 1 ronde en 2 duo's op 2 ronden van de leiders.

clock 16:01 16 uur 01. Jules Hesters pleziert 't Kuipke met winst in de ploegafvalling. Jules Hesters pleziert 't Kuipke met winst in de ploegafvalling

clock 16:00 16 uur . Ploegafvalling: titanenduel. We krijgen een prestigesprint op de ploegafvalling tussen Lindsay De Vylder en Jules Hesters. De thuisrijder flikt het en wint zijn thuismatch. 't Kuipke geniet met volle teugen. Hesters en Fabio Van den Bossche lopen zo verder weg van de Nederlandse wereldkampioenen in de (voorlopige) strijd om plaats 2. . Ploegafvalling: titanenduel We krijgen een prestigesprint op de ploegafvalling tussen Lindsay De Vylder en Jules Hesters. De thuisrijder flikt het en wint zijn thuismatch. 't Kuipke geniet met volle teugen. Hesters en Fabio Van den Bossche lopen zo verder weg van de Nederlandse wereldkampioenen in de (voorlopige) strijd om plaats 2.

clock 15:50 15 uur 50. De Fransen kunnen nog een bonusronde pakken dankzij de punten en kunnen zich dus ook nog mengen in de strijd voor het podium. . Stan Tourné. De Fransen kunnen nog een bonusronde pakken dankzij de punten en kunnen zich dus ook nog mengen in de strijd voor het podium. Stan Tourné

clock 15:46 15 uur 46. Degrendele toont deze middag een tweede keer haar klasse. Degrendele toont deze middag een tweede keer haar klasse

clock 15:45 15 uur 45. We naderen stilaan de grote finale. Voor de laatste koppelkoers krijgen we nog een ploegafvalling en de baanronde (tijdrit over 166 meter). . We naderen stilaan de grote finale. Voor de laatste koppelkoers krijgen we nog een ploegafvalling en de baanronde (tijdrit over 166 meter).

clock 15:32 15 uur 32. Ook Fabio Van den Bossche weet hoe hij een spannende dernyreeks moet winnen. Ook Fabio Van den Bossche weet hoe hij een spannende dernyreeks moet winnen

clock 15:30 15 uur 30. Derny (2): Van den Bossche zoals De Vylder. Yoeri Havik maakt er een zeer lange sprint van, maar Fabio Van den Bossche gaat de uitdaging graag aan. Bij zijn viering komt hij nog bijna ten val. Toch maar opletten. . Derny (2): Van den Bossche zoals De Vylder Yoeri Havik maakt er een zeer lange sprint van, maar Fabio Van den Bossche gaat de uitdaging graag aan. Bij zijn viering komt hij nog bijna ten val. Toch maar opletten.

clock 15:16 15 uur 16. Afvalling: Duitsland boven. Duitse jeugd neemt het op tegen Duitse anciënniteit: Theo Reinhardt regelt de laatste sprint voor zijn jonge landgenoot Tim Torn Teutenberg. Een klein prijsje voor Reinhardt, die hier samen met Roger Kluge als Europees kampioen ploegkoers toch ontgoochelend gepresteerd heeft. . Afvalling: Duitsland boven Duitse jeugd neemt het op tegen Duitse anciënniteit: Theo Reinhardt regelt de laatste sprint voor zijn jonge landgenoot Tim Torn Teutenberg. Een klein prijsje voor Reinhardt, die hier samen met Roger Kluge als Europees kampioen ploegkoers toch ontgoochelend gepresteerd heeft.

clock 15:14 15 uur 14. De zwaargewichten laten zich snel "verrassen", op Robbe Ghys na. Met z'n vijven blijven ze over en dan is Ghys er toch aan voor de moeite. . De zwaargewichten laten zich snel "verrassen", op Robbe Ghys na. Met z'n vijven blijven ze over en dan is Ghys er toch aan voor de moeite.

clock 15:09 15 uur 09. We pikken de draad bij de mannen op met de individuele afvalling. Na 6 ronden moet de laatste van het pak de piste verlaten. We zien onder meer Robbe Ghys, Jan-Willem van Schip en Jules Hesters in de baan. Straks krijgen we ook nog de ploegafvalling. . We pikken de draad bij de mannen op met de individuele afvalling. Na 6 ronden moet de laatste van het pak de piste verlaten. We zien onder meer Robbe Ghys, Jan-Willem van Schip en Jules Hesters in de baan. Straks krijgen we ook nog de ploegafvalling.