LIVESTREAM Zesdaagse: Bonusronde De Vylder/Ghys, geen record voor Dens

clock 14:41 14 uur 41. Ik denk dat het vooral tussen De Vylder/Ghys en de wereldkampioenen zal gaan. . negenvoudig winnaar Etienne De Wilde.

clock 14:33 14 uur 33. Tijdrit (500 meter): geen recordverbetering voor Tuur Dens. Wordt het een afscheid in schoonheid? Tuur Dens verbrak met Noah Vandenbranden 4 keer in 5 avonden het record over 500 meter. Gisteren ging de straaljager rond in 26"052, vandaag strandt hij op 26"302. Dat blijft een schitterende chrono, maar geen record. .

clock 14:30 14 uur 30. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys zijn nu al zeker van de top 5 in deze tijdrit. Dat betekent dat de kassa sowieso rinkelt: hun bonusronde valt zo dadelijk. .

clock 14:26 14 uur 26. Op de piste zijn foutjes met deze snelheden levensgevaarlijk. Jonas Rickaert schiet uit zijn klikpedaal, maar kan tijdig corrigeren. Zijn tijdrit over 500 meter is zo wel naar de vaantjes. Opvallend: meteen daarna kampt ook Milan Van den Haute met materiaalpech. Zijn zadel werkt niet mee. .

clock 14:14 14 uur 14. We verliezen geen tijd en zetten ons schrap voor de tijdrit over 500 meter, het handelsmerk van Tuur Dens en Noah Vandenbranden. De ploegen rijden 3 rondjes op de piste van 166 meter. Dens en zijn copain sluiten straks de rij. Het record dat ze gisteren vestigden bedraagt 26"052. .

clock 14:11 14 uur 11. Voor mij is het duidelijk wie de Keizer van 't Kuipke is. Al de rest laat ik aan de andere mensen over. . wedstrijddirecteur Christophe Sercu denkt aan zijn vader Patrick.

clock 14:11 14 uur 11. Puntenkoers (2): Nieuw-Zeelandse wereldkampioen. Als wereldkampioen in dit onderdeel hoef je Aaron Gate niets meer te leren. De Nieuw-Zeelander smeert iedereen een rondje aan en legt zo de basis voor zijn overwinning. De plaat blijft hangen: de toppers houden hun wapens op zak. Wie wél duidelijk nog punten probeert te sprokkelen voor een bonusronde, is het Franse duo. Zij kunnen op 1 ronde komen van de 3 topduo's. .

clock 13:55 13 uur 55. Puntenkoers (1): Deense opener. Het eerste applaus is voor Lasse Norman Hansen. Hij sprokkelt meer punten dan Gianluca Pollefliet. De kleppers mengden zich niet in het debat. Qua punten in het klassement blijft alles bij het oude. .

clock 13:46 13 uur 46. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys tikken de 300 punten bijna aan. Kiezen ze snel voor die zekerheid en kunnen ze dan al wat krachten sparen richting de afsluitende ploegkoers? De andere duo's hebben nog heel veel huiswerk om 300 streepjes achter hun naam te krijgen. Is het sop de kool wel waard? Aangezien de bonusronde vóór het begin van de laatste madison behaald moet worden, is het voor hen misschien meer aangewezen om vooral dan vol op winstrondes te mikken en niet te veel aan die punten te denken. .

clock 13:43 13 uur 43. Puntenkoers (1). De plichtplegingen zijn achter de rug. We beginnen er nu echt aan met de eerste puntenkoers. Elke 10 ronden krijgen we een sprint. Alle koppels vaardigen één pion af op de piste. Onder meer Yoeri Havik, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche bekampen elkaar. .

clock 13:40 13 uur 40. Lindsay De Vylder heeft een schitterende Zesdaagse gereden. Hij kan het verschil maken. Hij leest de koers goed, geeft vaak de juiste voorzet en is zeer snel. . Stan Tourné.

clock 13:39 De eindzege bij de jeugd gaat naar de Britten. . 13 uur 39.

clock 13:34 13 uur 34. Tuur Dens. Het is een klein wonder dat het Gentse parket ongeschonden is na alle uitspattingen van Tuur Dens. Gisteren brak hij nog eens het baanrecord met makker Noah Vandenbranden in de tijdrit over 500 meter. Dens ging tot het gaatje en werd gelukkig beschermd door de organisatie. Hij mocht uit voorzorg niet deelnemen aan de afsluitende ploegkoers. .

clock 13:33 13 uur 33. Lasse Norman Hansen is een naam als een klok op de piste. De olympische kampioen in de ploegkoers (2021) en het omnium (2012) was deze week gekoppeld aan Jonas Rickaert, maar de lead-out van Jasper Philipsen was de hele week ziekjes en hij kwam amper in het stuk voor. .

clock 13:30 13 uur 30. De tribunes rond de Gentse wielerbaan moeten nog vollopen, maar het middenplein is al stevig gevuld. Momenteel worden de ploegen gepresenteerd, ideaal om te ontwaken. .

clock 13:26 13 uur 26. programma slotdag. 13.40 u puntenkoers (1) 13.55 u puntenkoers (2) 14.10 u tijdrit 500 meter 14.45 u derny (1) 15.00 u individuele afvalling 15.15 u derny (2) 15.40 u ploegafvalling 16.00 u baanronde 16.30 u ploegkoers .

clock 13:23 13 uur 23. Livestream! Carl Berteele en Stan Tourné nemen jullie op sleeptouw vanuit Gent. "De laatste ploegkoers zal vonken geven", voorspelt ons duo. .