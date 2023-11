LIVE Zesdaagse van Gent: Tuur Dens blijft schitteren met derde record op een rij

clock 00:37 00 uur 37. Tijdrit (500 meter): derde recordavond voor Dens. Derde avond, derde record? Noah Vandenbranden en Tuur Dens zijn deze week de specialisten op de tijdrit met vliegende start. Met 26"261 gaan ze zowaar nog sneller dan gisteren (26"368). Straffe kost, want Vandenbranden en Dens hebben al veel gegeven in de andere onderdelen. . Tijdrit (500 meter): derde recordavond voor Dens Derde avond, derde record? Noah Vandenbranden en Tuur Dens zijn deze week de specialisten op de tijdrit met vliegende start. Met 26"261 gaan ze zowaar nog sneller dan gisteren (26"368). Straffe kost, want Vandenbranden en Dens hebben al veel gegeven in de andere onderdelen.

clock 00:00 00 uur . Derny (2): lekkere België-Nederland. De tweede dernyreeks lost de verwachtingen helemaal in. Lindsay De Vylder dubbelt het pak, maar wordt nog op de hielen gezeten door Yoeri Havik. De wereldkampioen kietelt, maar trekt aan het kortste eind.

clock 23:43 23 uur 43. Afvalling: stevige prijzenkast voor Dens. België-Nieuw-Zeeland is de finale van de individuele afvalling. Aaron Gate daagt Tuur Dens uit en is niet opgewassen tegen de kogels in de benen van die laatste. Spek naar de bek van Dens.

clock 23:17 23 uur 17. Derny (1): Van den Bossche verzorgt het spektakel. Gent houdt van de dernyreeksen. Lasse Norman Hansen heeft een ferm gat, maar Fabio Van den Bossche gaat de uitdaging aan en rondt zijn remonte - gesteund door het publiek - stijlvol af. Perfecte timing!

clock 23:10 23 uur 10. Fabio Van den Bossche: "Ik kom de eerste dagen goed door: het gevoel zit goed". Fabio Van den Bossche: "Ik kom de eerste dagen goed door: het gevoel zit goed"

clock 23:10 23 uur 10. De Nederlanders en Lindsay De Vylder/Robbe Ghys blijven onze grootste concurrenten. . Fabio Van den Bossche. De Nederlanders en Lindsay De Vylder/Robbe Ghys blijven onze grootste concurrenten. Fabio Van den Bossche

clock 22:46 22 uur 46. Christophe Sercu: "Hier in Gent hebben we een kennerspubliek". Christophe Sercu: "Hier in Gent hebben we een kennerspubliek"

clock 22:43 22 uur 43. Een favoriet voor de eindzege? Die mag ik niet hebben. Het maakt niet uit of er zondag een Belg wint. . wedstrijddirecteur Christophe Sercu. Een favoriet voor de eindzege? Die mag ik niet hebben. Het maakt niet uit of er zondag een Belg wint. wedstrijddirecteur Christophe Sercu

clock 22:40 22 uur 40. Ploegkoers (1): Duitsers sluiten weer aan. Er is weer snoeihard gevlamd in de eerste koppelkoers van de avond. Je ziet ze amper in de nevennummers en punten sprokkelen ze nauwelijks, maar Roger Kluge en Theo Reinhardt blijven zich op hun kousenvoeten profileren als kandidaat voor het podium. De Europese kampioenen zetten iedereen op een ronde. Dat brengt het aantal koppels dat op een ronde van de Nederlandse leiders volgt op 4.

clock 21:48 21 uur 48.

clock 21:47 21 uur 47. Baanronde: Gent in vuur en vlam. Het middenplein gaat uit zijn dak. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys werken de 166 meter weer pijlsnel af. Ze klokken af in 8"431 en winnen zoals elke avond overtuigend de baanronde.

clock 21:29 21 uur 29. Ploegafvalling: Frans succes. In de ploegafvalling beloeren de toppers elkaar. Ze rapen de kruimels op, maar de bloemen gaan de Franse kant op met Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion.

clock 20:50 20 uur 50. Puntenkoers (2): De Vylder wel de primus. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder waren gisteren wat traagjes uit de startblokken geschoten, vandaag is er geen sprake van. De Vylder wint de puntenkoers met de andere partners van de koppels. Het duo bouwt zijn puntenvoorsprong uit, altijd een groot voordeel als er geen afscheiding in rondes komt.

clock 20:35 20 uur 35. Puntenkoers (1). De leiders pikken de draad meteen op. Robbe Ghys pakt in het slot van de puntenkoers uit met een demarrage. Hij verzamelt 11 punten, maar de zege van Tim Torn Teutenberg afsnoepen zit er niet meer in. Intussen hebben Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hun bonusronde eindelijk beet. Zij wippen naar de leiding en staan dus weer een ronde voor.

clock 17:44 17 uur 44. Dag 3 van de Gentse Zesdaagse. Na vanavond zijn we halfweg! In 't Kuipke wordt stilaan alles in gereedheid gebracht voor de derde dag/avond van de Gentse Zesdaagse. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voeren de stand aan, maar echte afscheiding met hun grootste uitdagers is er nog niet. Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip volgen nog in dezelfde ronde. Bovendien zullen de Nederlanders snel een bonusronde krijgen als ze de kaap van de 100 punten ronden, waardoor zij eigenlijk virtueel de stand aanvoeren. . Dag 3 van de Gentse Zesdaagse Na vanavond zijn we halfweg! In 't Kuipke wordt stilaan alles in gereedheid gebracht voor de derde dag/avond van de Gentse Zesdaagse. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voeren de stand aan, maar echte afscheiding met hun grootste uitdagers is er nog niet. Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip volgen nog in dezelfde ronde. Bovendien zullen de Nederlanders snel een bonusronde krijgen als ze de kaap van de 100 punten ronden, waardoor zij eigenlijk virtueel de stand aanvoeren.