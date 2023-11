LIVE: Zesdaagse van Gent barst vanavond los in 't Kuipke, Iljo Keisse geeft startschot

clock 20:44 20 uur 44. De Keizer wordt warm onthaald in zijn arena. Iljo Keisse krijgt een daverend applaus wanneer hij op zijn vertrouwde piste wordt geroepen voor het startschot. "Ik heb toch even moeten wachten op een invitatie. Ik dacht dat ze me al vergeten waren", knipoogt de ex-renner. "Spijt dat ik niet meerijd? Neen, toch niet." . De Keizer wordt warm onthaald in zijn arena. Iljo Keisse krijgt een daverend applaus wanneer hij op zijn vertrouwde piste wordt geroepen voor het startschot. "Ik heb toch even moeten wachten op een invitatie. Ik dacht dat ze me al vergeten waren", knipoogt de ex-renner. "Spijt dat ik niet meerijd? Neen, toch niet."

clock 20:35 20 uur 35. Ik heb het koersen niet gemist dit jaar. Toen ik hier arriveerde, werd ik toch een beetje nerveus. Als ik iets mis, dan is het die aandacht. Daar kickte ik wel een beetje op. . Iljo Keisse geeft het startschot. Ik heb het koersen niet gemist dit jaar. Toen ik hier arriveerde, werd ik toch een beetje nerveus. Als ik iets mis, dan is het die aandacht. Daar kickte ik wel een beetje op. Iljo Keisse geeft het startschot

clock 20:34 20 uur 34. Iljo Keisse: "Een dubbel gevoel: ik mis het niet en toch een beetje wel". Iljo Keisse: "Een dubbel gevoel: ik mis het niet en toch een beetje wel"

clock 20:04 20 uur 04. In het jaar waarin Glasgow de wereldkampioenschappen organiseerde, wordt de openingsceremonie opgevrolijkt door een ensemble met doedelzakken. Zo meteen worden de ploegen voorgesteld. . In het jaar waarin Glasgow de wereldkampioenschappen organiseerde, wordt de openingsceremonie opgevrolijkt door een ensemble met doedelzakken. Zo meteen worden de ploegen voorgesteld.

clock 19:52 19 uur 52. Met de geur van braadworsten en hamburgers als extra smaakmaker op de achtergrond, hebben de sterren van de toekomst het publiek opgewarmd. In het deelnemersveld herkennen we naast Belgische jonkies Stan Dens, Tom Crabbe, Renzo Raes en Thibaut Bernard ook Finlay Tarling - broer van Joshua - en Albert Holm, zoon van voormalig ploegleider Brian. . Met de geur van braadworsten en hamburgers als extra smaakmaker op de achtergrond, hebben de sterren van de toekomst het publiek opgewarmd. In het deelnemersveld herkennen we naast Belgische jonkies Stan Dens, Tom Crabbe, Renzo Raes en Thibaut Bernard ook Finlay Tarling - broer van Joshua - en Albert Holm, zoon van voormalig ploegleider Brian.

clock 18:13 18 uur 13. baanwielrennen Uw levenslijn voor op het middenplein: de Gentse zesdaagse voor dummies

clock 17:39 17 uur 39. Zo ziet de kleedcabine van een renner eruit, inclusief plasemmer. Zo ziet de kleedcabine van een renner eruit, inclusief plasemmer

clock 12:35 12 uur 35. De eerste avond wordt op gang getrokken door de U23 die zich kunnen bewijzen in de toekomstzesdaagse. Vanaf 20.30 u komt het circus stilaan op toerental met onder meer de puntenkoers, de afvalling, de baanronde en de eerste ploegkoers (einde rond 22.30 u). In de late uurtjes volgen nog de dernyreeksen, de supersprint, de scratch, de tijdrit over 500 meter en de afsluitende ploegkoers. Rond 00.45 u kennen we de eerste leiders. . De eerste avond wordt op gang getrokken door de U23 die zich kunnen bewijzen in de toekomstzesdaagse. Vanaf 20.30 u komt het circus stilaan op toerental met onder meer de puntenkoers, de afvalling, de baanronde en de eerste ploegkoers (einde rond 22.30 u). In de late uurtjes volgen nog de dernyreeksen, de supersprint, de scratch, de tijdrit over 500 meter en de afsluitende ploegkoers. Rond 00.45 u kennen we de eerste leiders.

clock 12:33 12 uur 33. Er zijn nog Belgische duo's die zich deze week willen tonen aan het Gentse publiek. Jules Hesters en Fabio Van den Bossche werken een thuismatch af, Noah Vandenbranden en Tuur Dens bundelen hun krachten. De overige Belgen in het sterke deelnemersveld zijn Jonas Rickaert, Gianluca Pollefliet en Milan Van den Haute. . Er zijn nog Belgische duo's die zich deze week willen tonen aan het Gentse publiek. Jules Hesters en Fabio Van den Bossche werken een thuismatch af, Noah Vandenbranden en Tuur Dens bundelen hun krachten. De overige Belgen in het sterke deelnemersveld zijn Jonas Rickaert, Gianluca Pollefliet en Milan Van den Haute.

clock 12:31 12 uur 31. Die verloren wereldtitel doet nog altijd pijn. Ik zal er in Gent alles aan doen om de wereldkampioenen te kloppen. Deze Zesdaagse van Gent is niet hetzelfde als een WK, maar de koers staat bovenaan mijn lijstje met belangrijke afspraken. . Robbe Ghys. Die verloren wereldtitel doet nog altijd pijn. Ik zal er in Gent alles aan doen om de wereldkampioenen te kloppen. Deze Zesdaagse van Gent is niet hetzelfde als een WK, maar de koers staat bovenaan mijn lijstje met belangrijke afspraken. Robbe Ghys

clock 12:30 12 uur 30. Verslag van de slotdag van vorig jaar met Ghys en De Vylder als eindwinnaars. Verslag van de slotdag van vorig jaar met Ghys en De Vylder als eindwinnaars