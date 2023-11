LIVE: Eerste ploegkoers brengt 3 topteams weer in dezelfde ronde

clock 23:13 23 uur 13. Derny (1): Havik bovenaan de baan. De eerste dernyreeks is een kolfje naar de hand van Yoeri Havik. Hij klemt zijn tanden en gaat bovenaan nog op en over Lindsay De Vylder en Roger Kluge. . Derny (1): Havik bovenaan de baan De eerste dernyreeks is een kolfje naar de hand van Yoeri Havik. Hij klemt zijn tanden en gaat bovenaan nog op en over Lindsay De Vylder en Roger Kluge.

clock 23:01 23 uur 01. Jules Hesters weet dat ronden pakken cruciaal wordt: "De achterstand in punten kunnen we niet meer overbruggen". Jules Hesters weet dat ronden pakken cruciaal wordt: "De achterstand in punten kunnen we niet meer overbruggen"

clock 23:00 23 uur . Gisteren was een klotedag en we moesten vandaag iets rechtzetten voor het podium. Onze ploegkoers was super en we hebben de rivaliteit tussen Yoeri Havik en Robbe Ghys gebruikt. . Jules Hesters. Gisteren was een klotedag en we moesten vandaag iets rechtzetten voor het podium. Onze ploegkoers was super en we hebben de rivaliteit tussen Yoeri Havik en Robbe Ghys gebruikt. Jules Hesters

clock 22:37 22 uur 37.

clock 22:36 22 uur 36. Ploegkoers (1): als 2 honden vechten om een been. Het is weer een madison van de bovenste plank geweest. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder koersten aanvankelijk wat afwachtend, maar met een doublette staken ze het vuur aan de lont. Met de 3 topkoppels in dezelfde ronde werd het daarna meer een tactisch steekspel waarbij vooral de leiders en de wereldkampioenen elkaar geen millimeter ruimte gaven. Van die rivaliteit maakten Fabio Van den Bossche en Jules Hesters handig gebruik met een perfect getimede late uitval. Dankzij hun winstronde in de staart krijgen we nu 3 teams in dezelfde ronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys flirten evenwel met de 300 punten en een extra geschenkje. Het blijft erg spannend! . Ploegkoers (1): als 2 honden vechten om een been Het is weer een madison van de bovenste plank geweest. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder koersten aanvankelijk wat afwachtend, maar met een doublette staken ze het vuur aan de lont. Met de 3 topkoppels in dezelfde ronde werd het daarna meer een tactisch steekspel waarbij vooral de leiders en de wereldkampioenen elkaar geen millimeter ruimte gaven. Van die rivaliteit maakten Fabio Van den Bossche en Jules Hesters handig gebruik met een perfect getimede late uitval. Dankzij hun winstronde in de staart krijgen we nu 3 teams in dezelfde ronde. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys flirten evenwel met de 300 punten en een extra geschenkje. Het blijft erg spannend!

clock 21:48 21 uur 48. De mannen smeren hun benen in: ze staan weer voor een hels uurtje met de eerste ploegkoers van de avond. We zetten ons schrap voor ruim 40 minuten topsport. . De mannen smeren hun benen in: ze staan weer voor een hels uurtje met de eerste ploegkoers van de avond. We zetten ons schrap voor ruim 40 minuten topsport.

clock 21:48 21 uur 48. "Oooooooh Lotte Kopecky!" galmt door 't Kuipke.

clock 21:44 21 uur 44. Afvalling (v): 3 op 3 voor Lotte Kopecky. Er staat geen maat op Lotte Kopecky, die een perfect rapport blijft voorleggen. Derde onderdeel in de minicompetitie van de vrouwen, derde zege. Ze tovert een brede smile op haar gezicht. . Afvalling (v): 3 op 3 voor Lotte Kopecky Er staat geen maat op Lotte Kopecky, die een perfect rapport blijft voorleggen. Derde onderdeel in de minicompetitie van de vrouwen, derde zege. Ze tovert een brede smile op haar gezicht.

clock 21:35 21 uur 35. Open doekje voor Lotte Kopecky. De mannen kunnen even op adem komen, de vrouwen nemen nu de honneurs waar. En net als gisteren wordt Lotte Kopecky met open armen ontvangen. De wereldkampioene geniet van het vocale bombardement in de Gentse wielerbaan. . Open doekje voor Lotte Kopecky De mannen kunnen even op adem komen, de vrouwen nemen nu de honneurs waar. En net als gisteren wordt Lotte Kopecky met open armen ontvangen. De wereldkampioene geniet van het vocale bombardement in de Gentse wielerbaan.

clock 21:24 21 uur 24. Baanronde: Gents dynamiet. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder worden geklopt op de baanronde! Jules Hesters en Fabio Van den Bossche doen een kolkend Kuipke kirren van de pret met hun topchrono van 8"459. . Baanronde: Gents dynamiet Robbe Ghys en Lindsay De Vylder worden geklopt op de baanronde! Jules Hesters en Fabio Van den Bossche doen een kolkend Kuipke kirren van de pret met hun topchrono van 8"459.

clock 21:02 21 uur 02. Ploegafvalling: de GP Sporza. De ploegafvalling - de GP Sporza - onderstreept nog eens de rivaliteit. Robbe Ghys en Yoeri Havik gaan schouder aan schouder. De jump van de Nederlander is net iets scherper. De wereldkampioenen naderen de 200 punten en een bonusronde. . Ploegafvalling: de GP Sporza De ploegafvalling - de GP Sporza - onderstreept nog eens de rivaliteit. Robbe Ghys en Yoeri Havik gaan schouder aan schouder. De jump van de Nederlander is net iets scherper. De wereldkampioenen naderen de 200 punten en een bonusronde.

clock 20:45 20 uur 45. Puntenkoers (2): de eerste van de avond voor Dens. Tuur Dens is de slokop van deze Zesdaagse. Hij heeft zijn zinnen gezet op deze puntenkoers en krijgt wat hij verlangt. De favorieten voor de eindzege hielden zich afzijdig. . Puntenkoers (2): de eerste van de avond voor Dens Tuur Dens is de slokop van deze Zesdaagse. Hij heeft zijn zinnen gezet op deze puntenkoers en krijgt wat hij verlangt. De favorieten voor de eindzege hielden zich afzijdig.

clock 20:32 20 uur 32. Puntenkoers (1): Franse opmars. De Franse revelaties Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion hebben zich gisteren helemaal in het debat gemengd. Ze wonnen de ploegkoers met liefst 2 winstronden. Voorlopig gaan ze door op hun elan. Tabellion wint de eerste puntenkoers en krikt het puntentotaal dus nog wat extra op. . Puntenkoers (1): Franse opmars De Franse revelaties Oscar Nilsson-Julien en Valentin Tabellion hebben zich gisteren helemaal in het debat gemengd. Ze wonnen de ploegkoers met liefst 2 winstronden. Voorlopig gaan ze door op hun elan. Tabellion wint de eerste puntenkoers en krikt het puntentotaal dus nog wat extra op.

clock 20:17 20 uur 17. We zetten ons stilaan schrap voor de eerste sportieve prikkels van de avond. De puntenkoers opent het bal met twee helften. De 12 koppels vaardigen in elke sessie 1 pion af. . We zetten ons stilaan schrap voor de eerste sportieve prikkels van de avond. De puntenkoers opent het bal met twee helften. De 12 koppels vaardigen in elke sessie 1 pion af.

clock 17:58 17 uur 58. 5e avond van de Gentse Zesdaagse. Een weekendje uitblazen? Dat is niet weggelegd voor de pistiers in de Zesdaagse van Gent. Rond 20.25 u begint de voorlaatste avond in 't Kuipke. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hebben gisteren de koppositie geclaimd. Behouden ze die leidersplaats? Ook Lotte Kopecky en haar collega's komen vandaag weer in actie. Zij rijden net als gisteren een afvalling en een puntenkoers. . 5e avond van de Gentse Zesdaagse Een weekendje uitblazen? Dat is niet weggelegd voor de pistiers in de Zesdaagse van Gent. Rond 20.25 u begint de voorlaatste avond in 't Kuipke. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder hebben gisteren de koppositie geclaimd. Behouden ze die leidersplaats? Ook Lotte Kopecky en haar collega's komen vandaag weer in actie. Zij rijden net als gisteren een afvalling en een puntenkoers.