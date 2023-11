LIVE: De Vylder en Ghys zijn leider na de eerste ploegkoers

clock 22:51 22 uur 51.

clock 22:48 22 uur 48. Verrassing in de eerste ploegkoers. Het wereldkampioenenduo heeft zijn kansen niet voluit kunnen verdedigen door de val van Van Schip. Door de onderlinge rivaliteit bij de favorieten was de eerste ploegkoers een kolfje naar de hand van de Deen Matias Malmberg en de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. Geen Franse leiders meer in het algemene klassement. Titelverdedigers Ghys-De Vylder hebben een bonus op het Deens-Nieuw-Zeelandse koppel van 8 punten.

clock 22:29 22 uur 29. Keisse: "Dit is een beetje Gentse Feesten in de winter". Keisse: "Dit is een beetje Gentse Feesten in de winter"

clock 22:24 22 uur 24. Valpartij Van schip. Jan-Willem van Schip en Jonas Rickaert zijn samen tegen de vlakte gegaan. Beide renners hebben de piste verlaten. Het is afwachten wat de schade is. Over schade gesproken: kan vooral Van Schips partner die beperken? Het duo reed aan de leiding op het moment van de val.

clock 22:12 22 uur 12. Tijd voor koninginnennummer nummer 1: de eerste ploegkoers! 't Is echt koers in 't Kuipke! Alle renners scheuren samen over de piste voor de ploegkoers. Het Franse duo Nilsson-Julien/Tabellion prijkt nog altijd bovenaan de stand dankzij de snelle winstronde van Oscar Nilsson-Julien. Tijd voor de rest van het peloton om de achterstand goed te maken.

clock 21:59 21 uur 59.

clock 21:54 21 uur 54. Geen baanrecord, wel strakke tijd van De Vylder. Tuur Dens doet een heel verdienstelijke poging en klokt 8"527, maar hij komt net te kort voor de overwinning. Lindsay De Vylder toont meteen waarom hij vorig jaar de snelste ronde ooit op de Gentse piste neerzette. Met 8"490 blijft hij nipt boven zijn historische tijd van vorig jaar (8"332).

clock 21:45 21 uur 45.

clock 21:38 21 uur 38. Baanronde. Iets over half 10 komen de teams voor het eerst in duo op de baan in Gent. Wie klokt de snelste ronde op de openingsavond? En snoept iemand het baanrecord van Ghys en De Vylder af? Ontdek het hier!

clock 21:33 21 uur 33. Individuele afvalling. Geen rusttijd voor de renners! De witte rugnummers moeten meteen aan de bak in de individuele afvalling. Had Roger Kluge nu al nood aan een pauze? Hij kreeg die in ieder geval, want hij werd de eerste afvaller van dit onderdeel. Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder bleven als laatste twee van het pak over en mochten sprinten voor de volle buit. Het was uiteindelijk die laatste die de eindspurt naar zich toe kon trekken onder groot jolijt van het Gentse publiek!

clock 21:25 Niet meer op de piste, wel nog ernaast: Iljo Keisse. 21 uur 25. Niet meer op de piste, wel nog ernaast: Iljo Keisse

clock 21:12 21 uur 12. Puntenkoers bis. In deel twee van de puntenkoers haalt de Tuurminator meteen uit. Dens wint de eindsprint en klokt zo af op 25 punten. Tim Torn Teutenerg wordt tweede met 16 punten. Publiekslieveling en Gentenaar Jules Hesters volgt op 1 punt van Teutenberg.

clock 21:02 21 uur 02. Puntenkoers. De eerste punten zijn uitgedeeld. Het eerste onderdeel van deze Zesdaagse wordt ietwat verrassend gewonnen door de Fransman Oscar Nilsson-Julien. Hij veroverde als enige een ronde in deze puntenkoers en sprokkelde meer streepjes dan Lindsay De Vylder.

clock 20:44 20 uur 44. De Keizer wordt warm onthaald in zijn arena. Iljo Keisse krijgt een daverend applaus wanneer hij op zijn vertrouwde piste wordt geroepen voor het startschot. "Ik heb toch even moeten wachten op een invitatie. Ik dacht dat ze me al vergeten waren", knipoogt de ex-renner. "Spijt dat ik niet meerijd? Neen, toch niet."

clock 20:40 Het wielerfeest in Gent is gestart. 20 uur 40. Het wielerfeest in Gent is gestart

clock 20:39 20 uur 39.

clock 20:35 20 uur 35. Ik heb het koersen niet gemist dit jaar. Toen ik hier arriveerde, werd ik toch een beetje nerveus. Als ik iets mis, dan is het die aandacht. Daar kickte ik wel een beetje op. . Iljo Keisse geeft het startschot.

clock 20:34 20 uur 34. Iljo Keisse: "Een dubbel gevoel: ik mis het niet en toch een beetje wel". Iljo Keisse: "Een dubbel gevoel: ik mis het niet en toch een beetje wel"