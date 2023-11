LIVE: Dag 2 van de Zesdaagse van Gent: Het podium lijkt weg na de eerste ploegkoers

21 uur 21. 't Is weer koers! Het oponthoud heeft zo'n 5 minuten geduurd. We pikken de draad weer op met de afvalling. .

In de bocht voor de finish vindt een grondige inspectie plaats. De piste bijschaven is precisiewerk.

De ploegafvalling wordt meteen afgeschoten. Er is schade vastgesteld aan de piste en er is oplapwerk nodig.

Zoals elke avond geeft een mystery guest een acte de présence in Gent. Een van de sponsors heeft Etienne De Wilde in een kanariegeel pak gestoken. De Blonde Pijl won 9 keer in Gent en is nog altijd populair in de Arteveldestad.

20 uur 13. Ik houd een goed gevoel over aan de eerste avond. We staan derde en onze puntenachterstand is niet te groot. Ik draai hier al even mee, maar dit is nog maar het tweede jaar dat ik na de eerste dag nog in de running ben. . Fabio Van den Bossche.