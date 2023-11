LIVE: Dag 2 van de Zesdaagse van Gent: Ghys en De Vylder pakken weer uit op de baanronde

clock 21:56 21 uur 56. Baanronde: Ghys en De Vylder swingen. Gent smult van de baanronde, elke avond een hoogtepunt. De koppels geven waar voor hun geld en verbeteren voortdurend de snelste chrono. Het winnende lot wordt getrokken door Robbe Ghys, die Lindsay De Vylder naar de scherpste tijd katapulteert. Ze klokken af op 8"434", een moyenne van 70,856 km/u. . Baanronde: Ghys en De Vylder swingen Gent smult van de baanronde, elke avond een hoogtepunt. De koppels geven waar voor hun geld en verbeteren voortdurend de snelste chrono. Het winnende lot wordt getrokken door Robbe Ghys, die Lindsay De Vylder naar de scherpste tijd katapulteert. Ze klokken af op 8"434", een moyenne van 70,856 km/u.

clock 21:35 Havik/Van Schip winnen de afvalling. 21 uur 35. Havik/Van Schip winnen de afvalling

clock 21:34 21 uur 34. Afvalling: Nederlanders vloeren de Belgen. De afvalling levert een titanenduel op. De Vylder/Ghys, Hesters/Van den Bossche en Havik/Van Schip overleven de eliminaties. De Vylder en Ghys halen de finale niet na een slecht getimede aflossing. In de sprint moeten de Belgen het hoofd buigen na een krachtige overname van tanker Van Schip. Havik maakt het vlotjes af.

clock 21:21 21 uur 21. 't Is weer koers! Het oponthoud heeft zo'n 5 minuten geduurd. We pikken de draad weer op met de afvalling. . 't Is weer koers! Het oponthoud heeft zo'n 5 minuten geduurd. We pikken de draad weer op met de afvalling.

clock 21:18 21 uur 18. In de bocht voor de finish vindt een grondige inspectie plaats. De piste bijschaven is precisiewerk. . In de bocht voor de finish vindt een grondige inspectie plaats. De piste bijschaven is precisiewerk.

clock 21:15 21 uur 15. Rode vlag. De ploegafvalling wordt meteen afgeschoten. Er is schade vastgesteld aan de piste en er is oplapwerk nodig. . Rode vlag De ploegafvalling wordt meteen afgeschoten. Er is schade vastgesteld aan de piste en er is oplapwerk nodig.

clock 21:15 Opnieuw een vol huis voor dag 2 van de Zesdaagse. 21 uur 15. Opnieuw een vol huis voor dag 2 van de Zesdaagse

clock 21:13 Gent geniet van de knalprestaties van de G-sporters. 21 uur 13. Gent geniet van de knalprestaties van de G-sporters.

clock 21:12 21 uur 12. De G-sporters krijgen alle aandacht die ze verdienen. Ewoud Vromant oogst weer veel bewonderende blikken voor zijn overgave tijdens de achtervolging op de wereldkampioen. Na hun krachttoer komen de profs weer de baan op voor de ploegafvalling, altijd een pittige waardemeter. . De G-sporters krijgen alle aandacht die ze verdienen. Ewoud Vromant oogst weer veel bewonderende blikken voor zijn overgave tijdens de achtervolging op de wereldkampioen. Na hun krachttoer komen de profs weer de baan op voor de ploegafvalling, altijd een pittige waardemeter.

clock 21:01 21 uur 01. Zoals elke avond geeft een mystery guest een acte de présence in Gent. Een van de sponsors heeft Etienne De Wilde in een kanariegeel pak gestoken. De Blonde Pijl won 9 keer in Gent en is nog altijd populair in de Arteveldestad. . Zoals elke avond geeft een mystery guest een acte de présence in Gent. Een van de sponsors heeft Etienne De Wilde in een kanariegeel pak gestoken. De Blonde Pijl won 9 keer in Gent en is nog altijd populair in de Arteveldestad.

clock 20:54 20 uur 54. Puntenkoers (2). Ook de witte rugnummers hebben hun kachel een eerste keer laten branden. De eindsprint met de dubbele punten geeft weer de doorslag. Jan-Willem van Schip wil met een late uitval nog een ronde pakken, maar slaagt er net niet in. Hij verzamelt wel voldoende punten om dit onderdeel te winnen. . Puntenkoers (2) Ook de witte rugnummers hebben hun kachel een eerste keer laten branden. De eindsprint met de dubbele punten geeft weer de doorslag. Jan-Willem van Schip wil met een late uitval nog een ronde pakken, maar slaagt er net niet in. Hij verzamelt wel voldoende punten om dit onderdeel te winnen.

clock 20:38 20 uur 38. Puntenkoers (1). De eerste bloemenruiker van de avond waait tot bij Tim Torn Teutenberg. De Duitser wint de slotsprint en wipt nog over Lindsay De Vylder. Zo meteen mogen de partners ook hun eerste zweetdruppels laten. Ook zij rijden een puntenkoers. . Puntenkoers (1) De eerste bloemenruiker van de avond waait tot bij Tim Torn Teutenberg. De Duitser wint de slotsprint en wipt nog over Lindsay De Vylder. Zo meteen mogen de partners ook hun eerste zweetdruppels laten. Ook zij rijden een puntenkoers.

clock 20:28 20 uur 28. Ploegvoorstelling. De 12 koppels hebben het Gentse publiek gegroet en worden nu gescheiden voor het eerste nummer van de avond, de puntenkoers. . Ploegvoorstelling De 12 koppels hebben het Gentse publiek gegroet en worden nu gescheiden voor het eerste nummer van de avond, de puntenkoers.

clock 20:15 20 uur 15. Fabio Van den Bossche: "We mogen de ambitie hebben om mee te spelen voor de overwinning". Fabio Van den Bossche: "We mogen de ambitie hebben om mee te spelen voor de overwinning"

clock 20:13 20 uur 13. Ik houd een goed gevoel over aan de eerste avond. We staan derde en onze puntenachterstand is niet te groot. Ik draai hier al even mee, maar dit is nog maar het tweede jaar dat ik na de eerste dag nog in de running ben. . Fabio Van den Bossche. Ik houd een goed gevoel over aan de eerste avond. We staan derde en onze puntenachterstand is niet te groot. Ik draai hier al even mee, maar dit is nog maar het tweede jaar dat ik na de eerste dag nog in de running ben. Fabio Van den Bossche

clock 20:11 20 uur 11. Yoeri Havik, nog altijd mét shirt: "Ik moet nog 5 dagen, hé". Yoeri Havik, nog altijd mét shirt: "Ik moet nog 5 dagen, hé"

clock 20:07 20 uur 07. Het gaat heel goed met Jan-Willem (van Schip). Hij had niks, maar hij was hard op zijn hoofd gevallen. Zijn helm was gebroken en de dokter liet hem uit voorzorg niet meer rijden. Dat is zeer goed, want vaak komt een hersenschudding later aan het licht. . Yoeri Havik. Het gaat heel goed met Jan-Willem (van Schip). Hij had niks, maar hij was hard op zijn hoofd gevallen. Zijn helm was gebroken en de dokter liet hem uit voorzorg niet meer rijden. Dat is zeer goed, want vaak komt een hersenschudding later aan het licht. Yoeri Havik

clock 19:58 19 uur 58. Het is nog vroeg op de avond, maar de decibelmeter gaat een eerste keer de hoogte in voor de G-sporters. Zij hebben net hun baanronde achter de rug. Uithangbord Ewoud Vromant en zijn collega's krijgen veel respect en applaus van het Gentse publiek. . Het is nog vroeg op de avond, maar de decibelmeter gaat een eerste keer de hoogte in voor de G-sporters. Zij hebben net hun baanronde achter de rug. Uithangbord Ewoud Vromant en zijn collega's krijgen veel respect en applaus van het Gentse publiek.

clock 18:19 18 uur 19. Van Schip en Rickaert sluiten weer aan. Gisteren moesten ze de tweede en afsluitende ploegkoers laten schieten, vanavond zijn ze weer van de partij. Jan-Willem van Schip was duizelig na een val, Jonas Rickaert voelde zich ziekjes. Hun partners Yoeri Havik en Lasse Norman Hansen vormden in de tweede madison dan maar een succesvol duo, maar Van Schip en Rickaert voelen zich fit genoeg om straks de tweede avond aan te snijden. . Van Schip en Rickaert sluiten weer aan Gisteren moesten ze de tweede en afsluitende ploegkoers laten schieten, vanavond zijn ze weer van de partij. Jan-Willem van Schip was duizelig na een val, Jonas Rickaert voelde zich ziekjes. Hun partners Yoeri Havik en Lasse Norman Hansen vormden in de tweede madison dan maar een succesvol duo, maar Van Schip en Rickaert voelen zich fit genoeg om straks de tweede avond aan te snijden.