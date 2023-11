Kijk straks naar slotdag Gentse Zesdaagse: "We zullen lijken zien in de eerste puntenkoers"

clock 11:44 11 uur 44. Livestream en VRT 1. We volgen de actie in 't Kuipke de hele namiddag op de voet. Schakel na het basketbal rond 15.40 u in op VRT 1 voor de apotheose. Ook Radio 1 geeft updates vanuit Gent. Gebruikers van onze livestream worden van a tot z verwend. Vanaf 13.20 u kunt u kijken naar de koers met commentaar van Carl Berteele. . Livestream en VRT 1 We volgen de actie in 't Kuipke de hele namiddag op de voet. Schakel na het basketbal rond 15.40 u in op VRT 1 voor de apotheose. Ook Radio 1 geeft updates vanuit Gent. Gebruikers van onze livestream worden van a tot z verwend. Vanaf 13.20 u kunt u kijken naar de koers met commentaar van Carl Berteele.

clock 11:40 11 uur 40. "Lijken op de fiets". Deelnemers aan de Gentse Six kijken altijd met een bang hartje uit naar de slotdag. Afgelopen nacht eindigde de ploegkoers rond 1.15 u, om 13.40 u moeten de benen al warm zijn voor de eerste puntenkoers. "Dit is het meest pijnlijke moment van de hele Zesdaagse", vertelde Lindsay De Vylder afgelopen nacht. "Je komt in het ritme, je slaapt langer en vlotter en nu staat de wekker om 10.30 u." "Dat tijdstip valt mee voor de meeste mensen, maar het doet toch pijn als je in dit ritme zit. We zullen lijken zien in de eerste puntenkoers van de dag." . "Lijken op de fiets" Deelnemers aan de Gentse Six kijken altijd met een bang hartje uit naar de slotdag. Afgelopen nacht eindigde de ploegkoers rond 1.15 u, om 13.40 u moeten de benen al warm zijn voor de eerste puntenkoers. "Dit is het meest pijnlijke moment van de hele Zesdaagse", vertelde Lindsay De Vylder afgelopen nacht. "Je komt in het ritme, je slaapt langer en vlotter en nu staat de wekker om 10.30 u." "Dat tijdstip valt mee voor de meeste mensen, maar het doet toch pijn als je in dit ritme zit. We zullen lijken zien in de eerste puntenkoers van de dag."

clock 11:38 11 uur 38. We strijden met de wereldkampioenen, maar we mogen Jules en Fabio zeker niet uit het oog verliezen. Het wordt voor ons heel moeilijk om steeds 2 ploegen te counteren. We zullen die bonusronde nodig hebben. . Lindsay De Vylder. We strijden met de wereldkampioenen, maar we mogen Jules en Fabio zeker niet uit het oog verliezen. Het wordt voor ons heel moeilijk om steeds 2 ploegen te counteren. We zullen die bonusronde nodig hebben. Lindsay De Vylder

clock 11:35 11 uur 35. Slotdag Zesdaagse van Gent. Na een zeer korte nacht stomen de renners zich klaar voor de laatste loodjes van deze Zesdaagse van Gent. Het zwaartepunt is de afsluitende ploegkoers die rond 16.30 u op gang geschoten wordt. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voeren het klassement aan. Hun bonusronde voor de grens van 300 punten is bovendien een formaliteit later deze namiddag. Ghys en De Vylder liggen dus op koers om hun eindzege te verlengen, maar zullen zeker het nodige weerwerk mogen verwachten van Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip. . Slotdag Zesdaagse van Gent Na een zeer korte nacht stomen de renners zich klaar voor de laatste loodjes van deze Zesdaagse van Gent. Het zwaartepunt is de afsluitende ploegkoers die rond 16.30 u op gang geschoten wordt. Robbe Ghys en Lindsay De Vylder voeren het klassement aan. Hun bonusronde voor de grens van 300 punten is bovendien een formaliteit later deze namiddag. Ghys en De Vylder liggen dus op koers om hun eindzege te verlengen, maar zullen zeker het nodige weerwerk mogen verwachten van Fabio Van den Bossche/Jules Hesters en Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip.

clock 11:35 11 uur 35. programma slotdag. 13.40 u puntenkoers (1) 13.55 u puntenkoers (2) 14.10 u tijdrit 500 meter 14.45 u derny (1) 15.00 u individuele afvalling 15.15 u derny (2) 15.40 u ploegafvalling 16.00 u baanronde 16.30 u ploegkoers . programma slotdag

