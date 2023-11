Kijk naar Extra Time met Brecht Dejaegere, Peter Vandenbempt en Arnar Vidarsson

Extra Time is naar goede gewoonte trouw op post op maandagavond. Vandaag zijn Peter Vandenbempt, Arnar Vidarsson en Brecht Dejaegere de gasten van Filip Joos in de kantine in Muizen. Dejaegere (ex-Gent en ex-Kortrijk) werd eind oktober met Charlotte uitgeschakeld in de MLS-play-offs en is nu in België.