Elfyn Evans blijft comfortabel aan de leiding in rally van Japan, Neuville maakt comeback na crash

clock 13:56 13 uur 56. Evans blijft comfortabel aan de leiding. Elfyn Evans staat na afloop van de derde wedstrijddag comfortabel aan de leiding in de Rally van Japan, de dertiende en tevens laatste manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De Brit heeft na zestien klassementsritten een voorsprong van een minuut en vijftien seconden op zijn Franse ploegmakker Sébastien Ogier. De derde plaats is in handen van de Fin Kalle Rovanperä. De Luxemburger Grégoire Munster (Ford) staat met zijn Belgische copiloot Louis Louka op de achtste plaats en bikkelt met de Noor Andreas Mikkelsen (Skoda) om de zege in de WRC2. Thierry Neuville (Hyundai) kwam na zijn crash op vrijdag weer de baan op, maar dan zonder klassementsambities. Hij zette de op een na snelste tijd neer in de tiende en veertiende klassementsproef. In de tussenstand volgt hij op de zeventiende plaats. . Evans blijft comfortabel aan de leiding Elfyn Evans staat na afloop van de derde wedstrijddag comfortabel aan de leiding in de Rally van Japan, de dertiende en tevens laatste manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De Brit heeft na zestien klassementsritten een voorsprong van een minuut en vijftien seconden op zijn Franse ploegmakker Sébastien Ogier. De derde plaats is in handen van de Fin Kalle Rovanperä.



De Luxemburger Grégoire Munster (Ford) staat met zijn Belgische copiloot Louis Louka op de achtste plaats en bikkelt met de Noor Andreas Mikkelsen (Skoda) om de zege in de WRC2. Thierry Neuville (Hyundai) kwam na zijn crash op vrijdag weer de baan op, maar dan zonder klassementsambities. Hij zette de op een na snelste tijd neer in de tiende en veertiende klassementsproef. In de tussenstand volgt hij op de zeventiende plaats.

clock 18-11-2023 18-11-2023.

clock 13:02 13 uur 02. Neuville valt uit: "Zwaar ontgoocheld". In barre omstandigheden, doorweekte wegen vol dennennaalden, slechte zichtbaarheid moest Thierry Neuville in de 6e rit de handdoek werpen, toen zijn Hyundai tegen een boom gleed. Hij lag toen op een 2e plaats na 5 ritten. "De omstandigheden in de namiddag waren een beetje stabieler dan in de voormiddag. We zaten dicht bij de koppositie, we lagen 10 seconden achter Evans met 1 doel: de overwinning." "Daarvoor zijn we hierheen gekomen. Jammer genoeg Er lag een bocht met een put. Die heb ik slecht ingeschat, waardoor we naast de weg belandden." Eind oktober won Neuville de Rally van Centraal-Europa. Hij wilde het seizoen in schoonheid beëindigen. "Ik ben heel ontgoocheld voor iedereen in het team. Na het podium in Chili (begin oktober) en de winst in Centraal-Europa wilden we graag weer op het podium, laat staan de bovenste trede. Jammer genoeg is het niet gelukt." . Neuville valt uit: "Zwaar ontgoocheld" In barre omstandigheden, doorweekte wegen vol dennennaalden, slechte zichtbaarheid moest Thierry Neuville in de 6e rit de handdoek werpen, toen zijn Hyundai tegen een boom gleed.



Hij lag toen op een 2e plaats na 5 ritten. "De omstandigheden in de namiddag waren een beetje stabieler dan in de voormiddag. We zaten dicht bij de koppositie, we lagen 10 seconden achter Evans met 1 doel: de overwinning."



"Daarvoor zijn we hierheen gekomen. Jammer genoeg Er lag een bocht met een put. Die heb ik slecht ingeschat, waardoor we naast de weg belandden."



Eind oktober won Neuville de Rally van Centraal-Europa. Hij wilde het seizoen in schoonheid beëindigen. "Ik ben heel ontgoocheld voor iedereen in het team. Na het podium in Chili (begin oktober) en de winst in Centraal-Europa wilden we graag weer op het podium, laat staan de bovenste trede. Jammer genoeg is het niet gelukt."

clock 13:01 13 uur 01.

clock 13:00 13 uur . Evans op kop na dag 2. Elfyn Evans (Toyota) sluit de tweede en zeer chaotische wedstrijddag af als leider. De Brit heeft een voorsprong van 1'49"9 op Sébastien Ogier (Toyota). De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä, ook Toyota, volgt als derde. Grégoire Munster (Ford Fiesta MKII) is voorlopig vijfde algemeen en tweede in WRC2. Thierry Neuville gleed na de start van de KP6 van de baan en moest opgeven. . Evans op kop na dag 2 Elfyn Evans (Toyota) sluit de tweede en zeer chaotische wedstrijddag af als leider. De Brit heeft een voorsprong van 1'49"9 op Sébastien Ogier (Toyota). De Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä, ook Toyota, volgt als derde.



Grégoire Munster (Ford Fiesta MKII) is voorlopig vijfde algemeen en tweede in WRC2. Thierry Neuville gleed na de start van de KP6 van de baan en moest opgeven.

clock 09:26 Neuville lag 2e na de 5e rit. 09 uur 26. Neuville lag 2e na de 5e rit

clock 09:00 09 uur .

clock 08:31 08 uur 31.

clock 08:31 08 uur 31.

clock 08:26 08 uur 26. Regen teistert rally, Neuville valt uit: "Nooit zo bang". De rally van Japan is nog maar pas begonnen, of zit er al op voor Thierry Neuville. De eerste volledige dag in Aichi werd geteisterd door zware regens. Heel wat auto's gingen van de baan. In de zesde rit ook die van Neuville. Al na 100 meter raakte hij een boom en kon niet meer voort met zijn Hyundai. Neuville en co Martijn Wydaeghe zijn ongedeerd. "Ik ben nog nooit zo bang geweest", had Neuville eerder op de dag al laten optekenen na zijn regendoortocht op de uiterst gladde asfaltwegen door het bos, bedekt met dennennaalden. De zichtbaarheid was door regen en mist bijna nul. "Ik zag niets", vertelde de 35-jarige Belg na de derde rit, de enige van de ochtendsessie die volledig afgewerkt werd. De vierde rit werd geannuleerd. "Ik heb al veel rally's gereden in mijn leven, maar nooit was ik zo bang als vanochtend", vertelde Neuville. De Spanjaard Dani Sordo (ook Hyundai) en de Fransman Adrien Fourmaux gingen in de 2e rit van de baan. De Japanner Takamoto Katsuta reed tegen een boom, maar kon voort. Op het moment van Neuvilles crash waren de omstandigheden iets beter. Neuville, die donderdag de shakedown en de superspecial op zijn naam bracht, stond na 5 ritten op de 2e plaats. Op 10 seconden van Welshman Elfyn Evans. Japan is de laatste rally van het seizoen. Rovanperä is al lang wereldkampioen, Neuville zal door zijn opgave een kruis moeten trekken door een 6e tweede WK-plaats. . Regen teistert rally, Neuville valt uit: "Nooit zo bang" De rally van Japan is nog maar pas begonnen, of zit er al op voor Thierry Neuville. De eerste volledige dag in Aichi werd geteisterd door zware regens. Heel wat auto's gingen van de baan.



In de zesde rit ook die van Neuville. Al na 100 meter raakte hij een boom en kon niet meer voort met zijn Hyundai. Neuville en co Martijn Wydaeghe zijn ongedeerd.



"Ik ben nog nooit zo bang geweest", had Neuville eerder op de dag al laten optekenen na zijn regendoortocht op de uiterst gladde asfaltwegen door het bos, bedekt met dennennaalden. De zichtbaarheid was door regen en mist bijna nul.



"Ik zag niets", vertelde de 35-jarige Belg na de derde rit, de enige van de ochtendsessie die volledig afgewerkt werd. De vierde rit werd geannuleerd. "Ik heb al veel rally's gereden in mijn leven, maar nooit was ik zo bang als vanochtend", vertelde Neuville.



De Spanjaard Dani Sordo (ook Hyundai) en de Fransman Adrien Fourmaux gingen in de 2e rit van de baan. De Japanner Takamoto Katsuta reed tegen een boom, maar kon voort.



Op het moment van Neuvilles crash waren de omstandigheden iets beter.



Neuville, die donderdag de shakedown en de superspecial op zijn naam bracht, stond na 5 ritten op de 2e plaats. Op 10 seconden van Welshman Elfyn Evans.



Japan is de laatste rally van het seizoen. Rovanperä is al lang wereldkampioen, Neuville zal door zijn opgave een kruis moeten trekken door een 6e tweede WK-plaats.

clock 08:00 08 uur .