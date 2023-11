BEKIJK: Thierry Neuville valt uit in helse omstandigheden in Rally van Japan: "Nooit zo bang geweest"

clock 08:26

08 uur 26. Regen teistert rally, Neuville valt uit: "Nooit zo bang". De rally van Japan is nog maar pas begonnen, of zit er al op voor Thierry Neuville. De eerste volledige dag in Aichi werd geteisterd door zware regens. Heel wat auto's gingen van de baan. In de zesde rit ook die van Neuville. Al na 100 meter raakte hij een boom en kon niet meer voort met zijn Hyundai. Neuville en co Martijn Wydaeghe zijn ongedeerd. "Ik ben nog nooit zo bang geweest", had Neuville eerder op de dag al laten optekenen na zijn regendoortocht op de uiterst gladde asfaltwegen door het bos, bedekt met dennennaalden. De zichtbaarheid was door regen en mist bijna nul. "Ik zag niets", vertelde de 35-jarige Belg na de derde rit, de enige van de ochtendsessie die volledig afgewerkt werd. De vierde rit werd geannuleerd. "Ik heb al veel rally's gereden in mijn leven, maar nooit was ik zo bang als vanochtend", vertelde Neuville. De Spanjaard Dani Sordo (ook Hyundai) en de Fransman Adrien Fourmaux gingen in de 2e rit van de baan. De Japanner Takamoto Katsuta reed tegen een boom, maar kon voort. Op het moment van Neuvilles crash waren de omstandigheden iets beter. Neuville, die donderdag de shakedown en de superspecial op zijn naam bracht, stond na 5 ritten op de 2e plaats. Op 10 seconden van Welshman Elfyn Evans. Japan is de laatste rally van het seizoen. Rovanperä is al lang wereldkampioen, Neuville zal door zijn opgave een kruis moeten trekken door een 6e tweede WK-plaats. .