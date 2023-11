Philip Cocu stapt op als coach bij rode lantaarn Vitesse

Technisch directeur Benjamin Schmedes vertelde het nieuws aan de pers: "Hij vertelde me dat het beter was dat iemand anders voor de groep zou gaan staan. Iemand met nieuwe energie. Ik heb dat geaccepteerd."



Cocu was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Vitesse, dat onderaan in de Eredivisie staat.



Hij won als hoofdcoach 3 landstitels met PSV en werkte vervolgens als trainer bij Fenerbahçe en Derby County.



Vitesse hield lang stand tegen Heerenveen, maar verloor nadat Marco van Ginkel in de 69e minuut met een rode kaart uit het veld was gestuurd. Daarna drongen fans in het Gelredome aan op het ontslag van Cocu, die begin jaren 90 bijna 150 wedstrijden voor de club speelde.



Boze fans verzamelden zich na de wedstrijd ook voor de hoofdingang van het stadion. Ze werden daar tegengehouden door beveiligers. Aanvoerder Van Ginkel en technisch directeur Schmedes gingen in gesprek met de supporters.