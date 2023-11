Leider Léopold verliest voor het eerst dit seizoen, achtervolgers profiteren niet

Met 10 overwinningen en 1 gelijkspel leek Léopold dit seizoen ongenaakbaar, maar Orée heeft dan toch de achilleshiel van de leider gevonden. Het haalde het met 2-0 een smeerde Léopold een eerste nederlaag van het seizoen aan.

Het geluk van de leider is dat ook de achtervolgers punten lieten liggen. Braxgata en WatDucks bleven in een onderling duel op 2-2 steken en titelverdediger Gantoise raakte niet voorbij Herakles, ook 2-2.

Racing was zo de lachende derde (of vierde), want met een 5-0-zege tegen White Star schuift het op naar de tweede plek.

In een spektakelstuk werd het 5-5 tussen Dragons en Victory, Uccle haalde het met 3-2 tegen Daring. De samenvatting van die wedstrijd kunt u hieronder bekijken.