Kompany vol lof over Trossard: "Hij is zo goed bezig, als Belg ben ik blij met zijn progressie"

Burnley staat laatste met 4 punten. "Ik ben niet verrast over deze moeilijke start. Ik heb 11 jaar in deze competitie gevoetbald. Het is logisch dat er nu vragen worden gesteld, maar dit is een zeer rustige club. We blijven hard werken, dat is de enige oplossing."

"Het is leuk om hem te zien voetballen. Als Belg ben ik blij met zijn progressie", besloot Kompany. Tussen de regels kon je lezen: als coach van de tegenstander is het net iets minder leuk.

"Leandro is zo goed bezig", stak Kompany de loftrompet over de Rode Duivel. "Ik heb nog een tijdje met hem samengespeeld bij de nationale ploeg. Ik zie zijn ontwikkeling, ik zie wat hij betekent voor een van de grootste clubs van Engeland."

Het was een mooi moment in het Emirates Stadium: na de 3-1-zege van Arsenal tegen Burnley trok Vincent Kompany doelpuntenmaker Leandro Trossard eens tegen zich aan.

Leandro Trossard, de kwelduivel van Burnley, stak op zijn beurt een hart onder de riem van Kompany. "Ik heb hem gezegd dat ze goed spelen", vertelt de Rode Duivel bij Play Sports. "Ik denk en hoop dat ze het nog goed kunnen doen."

Met goals in de Champions League en de Premier League komt Trossard op toerental bij Arsenal. "Ik voel me hier goed", beaamt hij. "Ik probeer mijn momenten te pakken en dat is vandaag gelukt. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen."

"Je ziet het op het veld dat ik me super voel. We hebben zo'n goed team. Elke keer als we rond het strafschopgebied komen, kan er iets gebeuren. Daar probeer ik me te etaleren."