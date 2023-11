Ghanese voetballer sterft na hartaanval op het veld in Albanië, ondanks defibrillator

Dat Raphael Dwamena een hartafwijking had, was al langer bekend. In augustus 2017 werd bij hem een hartprobleem vastgesteld bij een medische keuring bij Brighton.

De 8-voudige Ghanese international stond op dat moment op het punt een mooie transfer te versieren van FC Zürich naar de Premier League, maar zijn hartafwijking stak daar een stokje voor.



Dwamena kreeg een defibrillator ingeplant en zette zijn carrière voort, veelal bij kleinere clubs. Sinds dit jaar was hij aan de slag in de Albanese competitie bij KF Egnatia.

Daar sloeg zaterdag het noodloot toe in de wedstrijd tegen FK Partizani. Ondanks het feit dat Dwamena een defibrillator had die hem moest behoeden voor hartfalen, zakte de Ghanees op het veld in elkaar. De hulpdiensten reageerden bliksemsnel, maar konden de voetballer niet meer reanimeren.