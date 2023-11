16-jarige invalster van OHL knikkert Anderlecht uit Beker van België na verlengingen

Een week na de 1-3-nederlaag in de competitie stond Anderlecht met revanchegevoelens tegenover leider OH Leuven in de Beker van België.

Toch was daar op het veld niet veel van te merken: na twee goede kansen kon Kuijpers na een kwartier de score openen. Bij Anderlecht was er veel protest voor buitenspel, maar er was geen VAR die paars-wit gelijk kon geven.

Anderlecht kon er aanvankelijk weinig tegenover stellen, maar na een halfuur was er beterschap. Wijnants en Delabre vergaten gelijk te maken, een strafschop net voor rust gaf Anderlecht dan toch waarnaar het op zoek was.

Na de pauze gaven Anderlecht en OHL elkaar geen duimbreed toe, tot de bal opnieuw op de stip ging. Nu voor de bezoekers na gecontesteerd handspel van Silke Vanwynsberghe. Nikée Van Dijk leek OHL naar de kwartfinales te trappen, maar na geklungel van de Leuvens doelvrouw kon Anderlecht alsnog verlengingen uit de brand slepen.

Daarin leken strafschoppen de beslissing te moeten brengen, maar daar besliste de 16-jarige invalster Aurelie Reynders anders over. Met een knappe plaatsbal in de rechterhoek knikkerde ze Anderlecht uit de Beker van België: 2-3. Een nieuwe opdoffer voor de landskampioen.