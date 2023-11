Het ticket voor het EK voetbal is binnen, de groepswinst nog niet. Met een zege tegen Azerbeidzjan in het laatste EK-kwalificatieduel (19 november) klaren de Rode Duivels de klus. Tussendoor warmen de Belgen nog op in een oefenwedstrijd tegen Servië (15 november). Wie selecteert bondscoach Domenico Tedesco voor het tweeluik? Volg het hier vanaf 12 uur.