Anderlecht legt opvolger Kindermans vast: opleidingshoofd Henk Mariman verruilt OHL voor paars-wit

Henk Mariman is geen onbekende in de voetbalwereld. Het opleidingshoofd heeft een verleden bij Beerschot, waar hij onder meer Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembele onder zijn hoede had,

In mei 2019 maakte Mariman de overstap naar OH Leuven, waar hij de jeugdopleiding naar een hoger niveau tilde. Zijn doel: jeugdproducten afleveren aan de A-kern. Met Louis Patris vertrok er afgelopen zomer een eerste voor een mooi bedrag naar RSCA.



Na 4,5 seizoenen in Leuven kiest Mariman voor een nieuwe uitdaging bij de jeugdopleiding van Anderlecht.

Daar moet hij Jean Kindermans doen vergeten. Kindermans stond 17 jaar aan het roer in Neerpede en gaat vanaf 1 juli 2024 aan de slag bij Antwerp.



Het wordt verwacht dat ook Mariman dan de overstap zou maken.