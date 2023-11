Multilive CL: Manchester United geeft met z'n tienen dubbele voorsprong uit handen, Bakayoko levert assist

clock 22:18 22 uur 18. Real Madrid - Braga: 3-0. Nu gaat het snel in Madrid. Na balverlies lanceert Kroos de doorgelopen Vinicius. De Braziliaan biedt zijn landgenoot Rodrygo de 3-0 aan en die aarzelt niet. Real mag zich opmaken voor de volgende ronde. . Real Madrid - Braga: 3-0 Nu gaat het snel in Madrid. Na balverlies lanceert Kroos de doorgelopen Vinicius. De Braziliaan biedt zijn landgenoot Rodrygo de 3-0 aan en die aarzelt niet. Real mag zich opmaken voor de volgende ronde.

clock 22:17 22 uur 17. Real Madrid - Braga: 2-0. Vinicius zorgt voor de dubbele voorsprong. Lucas Vazquez vindt de Braziliaan in de zestien die het hoofd koel houdt en de bal in de linkerbenedenhoek schuift. . Real Madrid - Braga: 2-0 Vinicius zorgt voor de dubbele voorsprong. Lucas Vazquez vindt de Braziliaan in de zestien die het hoofd koel houdt en de bal in de linkerbenedenhoek schuift.

clock 22:14 22 uur 14. Bayern - Galatasaray: 0-0. Daar is Harry Kane nog eens. De aanvaller duikt uit het niets op aan de tweede paal en kan nog net het leer tegen het doelkader duwen. Dit was de beste mogelijkheid voor de thuisploeg. . Bayern - Galatasaray: 0-0 Daar is Harry Kane nog eens. De aanvaller duikt uit het niets op aan de tweede paal en kan nog net het leer tegen het doelkader duwen. Dit was de beste mogelijkheid voor de thuisploeg.

clock 22:08 22 uur 08. Salzburg - Inter: 0-0. Inter is bezig aan een bescheiden partij. Via een vrije trap van Calhanoglu kunnen de Milanezen nog eens gevaarlijk zijn. Doelman Schlager let goed op en kan het leer wegboksen. . Salzburg - Inter: 0-0 Inter is bezig aan een bescheiden partij. Via een vrije trap van Calhanoglu kunnen de Milanezen nog eens gevaarlijk zijn. Doelman Schlager let goed op en kan het leer wegboksen.

clock 22:07 22 uur 07. Arsenal - Sevilla: 1-0. Saka kan met de bal aan de haal na balverlies bij Sevilla. Hij kiest er Havertz uit aan de tweede paal die aan de rand van de zestien hard kan uithalen. Zijn schot verdwijnt via een Spaans been in hoekschop. . Arsenal - Sevilla: 1-0 Saka kan met de bal aan de haal na balverlies bij Sevilla. Hij kiest er Havertz uit aan de tweede paal die aan de rand van de zestien hard kan uithalen. Zijn schot verdwijnt via een Spaans been in hoekschop.

clock 22:06 Wordt het toch nog een nachtmerrie voor Manchester United? 22 uur 06. Wordt het toch nog een nachtmerrie voor Manchester United?

clock 22:04 22 uur 04. Start van 2e helft. In de andere 5 wedstrijden balt de rol opnieuw. Kunnen Bayern en Inter de 0 van het scorebord vegen? . Start van 2e helft In de andere 5 wedstrijden balt de rol opnieuw. Kunnen Bayern en Inter de 0 van het scorebord vegen?

clock 21:56 21 uur 56. Kopenhagen - Manchester United: 2-2 . Niet overal is het rusten geblazen. In Kopenhagen tegen Manchester United kregen we maar liefst 13 minuten extra tijd en daar profiteren de Denen van. Vanop de stip maakt Concalves er gewoon 2-2 van! Manchester United met z'n tienen met nog een helft te gaan. . Kopenhagen - Manchester United: 2-2 Niet overal is het rusten geblazen. In Kopenhagen tegen Manchester United kregen we maar liefst 13 minuten extra tijd en daar profiteren de Denen van. Vanop de stip maakt Concalves er gewoon 2-2 van! Manchester United met z'n tienen met nog een helft te gaan.

clock 21:50 21 uur 50. RUST. PSV, Arsenal en Real Madrid duiken met een voorsprong de kleedkamers in. PSV en Arsenal mogen Trossard (doelpunt) en Bakayoko (assist) hiervoor bedanken. . RUST PSV, Arsenal en Real Madrid duiken met een voorsprong de kleedkamers in. PSV en Arsenal mogen Trossard (doelpunt) en Bakayoko (assist) hiervoor bedanken.

clock 21:49 De fout van Marcus Rashford die hem een rode kaart opleverde. 21 uur 49. De fout van Marcus Rashford die hem een rode kaart opleverde.

clock 21:45 21 uur 45. Kopenhagen - Manchester United: 1-2 . Het zal toch niet voor Manchester United? Na een vroege dubbele voorsprong en een rode kaart voor Rashford maakt Elyounoussi de mooie aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Het is Diogo Concalves die de bal in één keer kan voorbrengen tot bij de aanvaller die kan binnenduwen. . Kopenhagen - Manchester United: 1-2 Het zal toch niet voor Manchester United? Na een vroege dubbele voorsprong en een rode kaart voor Rashford maakt Elyounoussi de mooie aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Het is Diogo Concalves die de bal in één keer kan voorbrengen tot bij de aanvaller die kan binnenduwen.

clock 21:41 21 uur 41. Kopenhagen - Manchester United: 0-2 . Slecht nieuws voor Manchester United. Marcus Rashford moet na de tussenkomst van de VAR het veld verlaten na een stevige overtreding. Een rode kaart voor de Reds is het laatste wat Ten Hag na zo'n goede start wil zien. . Kopenhagen - Manchester United: 0-2 Slecht nieuws voor Manchester United. Marcus Rashford moet na de tussenkomst van de VAR het veld verlaten na een stevige overtreding. Een rode kaart voor de Reds is het laatste wat Ten Hag na zo'n goede start wil zien.

clock 21:40 Het doelpunt van Trossard:. 21 uur 40. Het doelpunt van Trossard:

clock 21:30 21 uur 30. Arsenal - Sevilla: 1-0. Daar is Leandro Trossard! Na balverlies van Lamela verzendt Jorginho een mooie steekpass naar Saka. De winger legt in één tijd voor doel en daar staat gelegenheidsspits Trossard om de bal in doel te werken. Mooi aanval van de thuisploeg. . Arsenal - Sevilla: 1-0 Daar is Leandro Trossard! Na balverlies van Lamela verzendt Jorginho een mooie steekpass naar Saka. De winger legt in één tijd voor doel en daar staat gelegenheidsspits Trossard om de bal in doel te werken. Mooi aanval van de thuisploeg.

clock 21:29 21 uur 29. Kopenhagen - Manchester United: 0-2. Opnieuw is het Rasmus Hojlund die de netten vindt. Na een pijlsnelle counter is Hojlund goed gevolgd op de poging van Garnacho. Een koud kunstje voor de Deen in Denemarken. . Kopenhagen - Manchester United: 0-2 Opnieuw is het Rasmus Hojlund die de netten vindt. Na een pijlsnelle counter is Hojlund goed gevolgd op de poging van Garnacho. Een koud kunstje voor de Deen in Denemarken.

clock 21:27 21 uur 27. Real Madrid - Braga: 1-0. Daar is dan toch de voorsprong voor de thuisploeg. Rodrygo houdt aan de linkerkant 3 mannetjes aan de praat en kan de achterlijn halen. Zijn aflegger is perfect voor Brahim Diaz die het leer in de kooi van doelman Matheus kan duwen. . Real Madrid - Braga: 1-0 Daar is dan toch de voorsprong voor de thuisploeg. Rodrygo houdt aan de linkerkant 3 mannetjes aan de praat en kan de achterlijn halen. Zijn aflegger is perfect voor Brahim Diaz die het leer in de kooi van doelman Matheus kan duwen.

clock 21:19 21 uur 19. Kopenhagen - Manchester United: 0-1. Even opschudding in Kopenhagen: iemand uit het publiek achtte zijn moment gekomen en stak het veld over waardoor de scheidsrechter de match stillegde. Op hetzelfde moment had een fan in de tribunes medische assistentie nodig. We voetballen opnieuw na een pauze van 5 minuten waarin Varane de geblesseerde Evans is komen vervangen. . Kopenhagen - Manchester United: 0-1 Even opschudding in Kopenhagen: iemand uit het publiek achtte zijn moment gekomen en stak het veld over waardoor de scheidsrechter de match stillegde. Op hetzelfde moment had een fan in de tribunes medische assistentie nodig. We voetballen opnieuw na een pauze van 5 minuten waarin Varane de geblesseerde Evans is komen vervangen.

clock 21:18 Hojlund is de goalgetter van dienst. 21 uur 18. Hojlund is de goalgetter van dienst.

clock 21:15 Luuk De Jong met, hoe kan het ook anders, het hoofd. 21 uur 15. Luuk De Jong met, hoe kan het ook anders, het hoofd.