Multilive CL: Arsenal met Trossard in de basis, kan Galatasaray Bayern in bedwang houden?

16 Europese topploegen beginnen vanavond aan de terugronde in de groepsfase van de Champions League. Lukt het Dries Mertens en Galatasaray om het kwalificatiefeestje van Bayern uit te stellen en slaagt Manchester United erin om het hoofd koel te houden in Kopenhagen? Wie trekt aan het langste eind in het duel der Belgen tussen Arsenal en Sevilla en lukt het youngster Johan Bakayoko om opnieuw te schitteren voor PSV? Volg de actie vanavond hier op de voet.