Het etalage-effect bij de Belgian Cats: de nationale ploeg maakt zichzelf nog steeds sterker

Meer ervaring, meer vertrouwen

"Speelsters die actief zijn in de EuroLeague of EuroCup krijgen constant hetzelfde hoge niveau aangeboden. Speel je niet op dat niveau, dan train je ook vaak niet op dat niveau, omdat je niet hetzelfde kaliber spelers tegenover je hebt op training", weet Pascal Angillis, assistent-coach bij de Belgian Cats.

Liefst 6 Belgian Cats komen dit seizoen uit in de EuroLeague, de sterkste clubcompetitie in Europa. Daarnaast zijn nog eens 6 speelsters van de huidige selectie actief in de EuroCup. Betaalt die extra Europese bagage zich ook terug op het veld?

Enkele opvallende statistieken bij de laatste selectie van de Belgian Cats: 11 van de 15 speelsters zijn actief in het buitenland. Amper 3 van die 15 speelsters is niet actief in een Europese competitie.

Speelsters die actief zijn in de EuroLeague of EuroCup krijgen constant hetzelfde hoge niveau aangeboden.

Elise Ramette beaamt de woorden van Angillis. De spelverdeelster ruilde in 2022 Castors Braine voor het Spaanse Cadi La Seu, waar ze nu aan haar 2e seizoen bezig is. Al in België stelde ze vast dat het niveauverschil met Europees basketbal groot is.

"Toen ik met Castors EuroCup speelde, merkte ik al dat ik veel meer ervaring nodig had en dat het allemaal veel harder en sneller moest. Datzelfde gevoel had ik ook na mijn overstap van de Belgische naar de Spaanse competitie. Het is allemaal veel sneller en fysieker", zegt Ramette.

Dat zoveel Belgian Cats nu Europees actief zijn, kan alleen maar positief zijn, vindt Ramette. "Iedereen doet zo heel veel ervaring op. Het niveau gaat echt omhoog. Het wordt moeilijker om situaties te lezen, er wordt harder verdedigd. Voor de nationale ploeg is dat heel goed."