Belgische paralympische wielrenners verkennen Turkse wegen op stage: "Perfecte aanloop naar Wereldbeker"

Alles staat in teken van Parijs 2024. Op de vorige spelen behaalde ik zilver en brons, dus er is nog een plek die ik absoluut ambieer. Maar eerst moet ik mijn selectiecriteria behalen door op een Wereldbeker top 4 te rijden.

12 uur 23. Alles staat in teken van Parijs 2024. Op de vorige spelen behaalde ik zilver en brons, dus er is nog een plek die ik absoluut ambieer. Maar eerst moet ik mijn selectiecriteria behalen door op een Wereldbeker top 4 te rijden. Tim Celen.

12 uur 23. Tim Celen: "Stage is perfect in aanloop naar wereldbeker".

clock 11:46

11 uur 46. Trainen op Turkse wegen. De wielrenners en handbikers van Paralympic Team Belgium zijn deze ochtend om 9.30 uur vertrokken voor een 3 uur durende training in Belek. Daar rijden ze op wegen die op het parcours liggen in de Ronde van Turkije. De Belgische wielrenners sloten het super-WK in Glasgow af met 8 medailles. Voor de Paralympische Spelen in Parijs proberen de renners de komende maanden hun selectie veilig te stellen. "Er zijn nog een aantal plaatsen die niet ingevuld zijn. In juni wordt de selectie bekend gemaakt", vertelt coach Remco Meeusen. "De dynamiek is wel een klein beetje veranderd, want ze hebben elkaar nodig om punten te behalen. Langs de andere kant willen ze voor zichzelf een plaats afdwingen. Al blijft de sfeer in de ploeg geweldig. Als je verleden bekijkt hebben we zeker een aantal medaillekandidaten." .