Belgische paralympische atleten in Turkije voor stage: "Ervaringen uitwisselen is superbelangrijk"

Het enthousiasme is altijd heel leuk. We willen iedereen inspireren richting Parijs, zodat alle atleten veel goesting hebben om toe te werken naar de Spelen.

13 uur 46. Het enthousiasme is altijd heel leuk. We willen iedereen inspireren richting Parijs, zodat alle atleten veel goesting hebben om toe te werken naar de Spelen. delegatieleider Olek Kazimirowski.

De selectie is nog aan de gang. Officieel zijn er nog geen atleten geselecteerd, er volgen nog belangrijke wedstrijden. Maar voor ons is dit wel een van de laatste mogelijkheden om alle atleten nog eens samen te brengen.

13 uur 44. De selectie is nog aan de gang. Officieel zijn er nog geen atleten geselecteerd, er volgen nog belangrijke wedstrijden. Maar voor ons is dit wel een van de laatste mogelijkheden om alle atleten nog eens samen te brengen. delegatieleider Olek Kazimirowski.

Deze stage is belangrijk om te trainen, maar ook qua teambuilding en media-aandacht. Ook het uitwisselen van ervaringen is heel belangrijk.

13 uur 42. Deze stage is belangrijk om te trainen, maar ook qua teambuilding en media-aandacht. Ook het uitwisselen van ervaringen is heel belangrijk. delegatieleider Olek Kazimirowski.

clock 13:28

13 uur 28. Paralympische stage in Belek. Een delegatie van 60 personen is vanochtend op het vliegtuig gestapt richting Belek in Turkije. Onder hen 21 paralympische atleten, aangevuld met begeleiders en omkaderen. In de Gloria Sport Arena kunnen de atleten zich de komende dagen in optimale omstandigheden voorbereiden op de Paralympische Spelen in Parijs. Heel wat medaillewinnaars op EK's, WK's en de Spelen maken deel uit van de delegatie. .