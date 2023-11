Belgian Cats "terug met voeten op de grond" na verlies tegen Polen: "Iedereen wil ons nu kloppen"

De Belgian Cats zijn met een stevige kater aan hun nieuwe EK-kwalificatiecampagne begonnen. Tegen een stug Polen haalde de Europese kampioen in Antwerpen nooit haar gebruikelijke niveau. Voor eigen volk verloren de Cats met 62-67. "We hebben vandaag al onze zwakheden getoond."

"Dit hadden we niet verwacht."

Wat een gala-avond voor eigen publiek moest worden, is voor de Belgian Cats uitgedraaid op een stevige ontgoocheling. Na de Europese titel van de Cats werd Polen beschouwd als hapklaar gerechtje om de nieuwe kwalificatiecampagne voor het EK aan te vangen, maar na een slappe prestatie verloren de Belgen met 62-67. "We zijn veel te soft gestart", reageerde Antonia Delaere. "We wisten dat de Polen niets te verliezen hadden, maar defensief waren onze connecties er niet. En aanvallend hebben we dat niet kunnen rechtzetten."

Het is nu aan ons om tegen Azerbeidzjan een statement te maken. Antonia Delaere

Hebben de Cats de Polen onderschat? "Nee, maar we zijn wel verschoten van hoe fysiek en snel ze speelden", zegt Delaere. "Iedereen wil nu winnen van ons, daar moeten we mee leren omgaan. Polen wist perfect hoe we speelden en daar hebben we geen antwoord op gevonden."

Even konden de Cats nog terugknokken tot twee punten. "Ik dacht toen dat we er nog over gingen gaan. Maar dan nemen ze een time-out en kunnen ze daarna weer tegenscoren. Dan wisten we dat het moeilijk werd."

Zondag trekken de Cats naar Azerbeidzjan, een basketbaldwerg. "Het is nu aan ons om daar een statement te maken. We staan terug met de voeten op de grond, we moeten terug vertrekken vanuit onze defensie."

Lessen trekken

Eenzelfde geluid was te horen bij sterspeelster Emma Meesseman. "Alles begint bij de defensie, dat is de basis. En die was gewoon niet goed."

"Ik heb op voorhand gezegd dat onze Europese titel er niet toe doet, maar we stonden hier niet met de mindset dat alle tegenstanders gelijk zijn. We hebben vandaag al onze zwakheden getoond", was Meesseman scherp.

"We wisten dat Polen zonder druk naar hier zou komen. En elke ploeg zonder druk is een gevaarlijke ploeg."

