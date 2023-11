Succescoach Rachid Méziane blijft langer aan het roer bij de Belgian Cats

Rachid Méziane belandde na de Olympische Spelen van Tokio bij de Belgian Cats als assistent-coach, in het zog van hoofdcoach Valéry Demory. Toen die vorig jaar de bons kreeg, werd Méziane gepromoveerd tot headcoach.

Een keuze die succesvol bleek, want met Méziane als coach veroverden de Belgian Cats afgelopen zomer voor het eerst de Europese titel.

Méziane had bij de Cats nog een contract tot 2024, maar die overeenkomst is nu dus opengebroken. De Fransman, die in eigen land ook coach is bij Villeneuve-d'Ascq, blijft aan het roer bij de nationale ploeg tot 2028.

De Belgian Cats beginnen woensdag aan de kwalificaties voor het EK 2025 met een thuiswedstrijd tegen Polen.