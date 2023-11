We zijn halfweg de campagne in de Champions League. Antwerp begint vanavond op Porto aan de "terugronde". De Belgische kampioen kon nog geen punten sprokkelen. Hoe schat jij de kansen in van de debutant op het kampioenenbal? Waar eindigt het voor stamnummer 1 na de slotspeeldag in Groep H op 13 december?