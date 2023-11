MULTILIVE CL: Prima start voor de Belgen, Milan en PSG zijn aan elkaar gewaagd

clock 21:22 21 uur 22. Manchester City - Young Boys: 1-0 . Daar is de onvermijdelijke Erling Haaland. Na overtreding op Nunes gaat de bal op de stip. De Noorse topspits twijfelt niet en stuurt doelman Racioppi de verkeerde kant uit. . Manchester City - Young Boys: 1-0 Daar is de onvermijdelijke Erling Haaland. Na overtreding op Nunes gaat de bal op de stip. De Noorse topspits twijfelt niet en stuurt doelman Racioppi de verkeerde kant uit.

clock 21:19 21 uur 19. Rode Ster Belgrado - Leipzig: 0-1. Een rode kaart voor Rode Ster, maar niet voor één van de spelers. Openda belandt even naast het veld en raakt verwikkeld in een akkefietje met één van de trainers van Rode Ster. De scheidsrechter twijfelt niet en trekt een rode kaart. . Rode Ster Belgrado - Leipzig: 0-1 Een rode kaart voor Rode Ster, maar niet voor één van de spelers. Openda belandt even naast het veld en raakt verwikkeld in een akkefietje met één van de trainers van Rode Ster. De scheidsrechter twijfelt niet en trekt een rode kaart.

clock 21:12 21 uur 12. AC Milan - Paris Saint-Germain: 1-1. Wat een begin van deze wedstrijd. Giroud kan schuin voor doel uithalen en Donnaruma moet uithalen met een knappe parade. In de herneming is Leao goed gevolgd. De Portugees werkt het leer met een omhaal knap in doel. Donnaruma had misschien beter kunnen doen op de herneming. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 1-1 Wat een begin van deze wedstrijd. Giroud kan schuin voor doel uithalen en Donnaruma moet uithalen met een knappe parade. In de herneming is Leao goed gevolgd. De Portugees werkt het leer met een omhaal knap in doel. Donnaruma had misschien beter kunnen doen op de herneming.

clock 21:09 21 uur 09. AC Milan - Paris Saint-Germain: 0-1. Het vurig begin in Milaan krijgt een vervolg: op hoekschop kan Marquinhos de bal aan de eerste paal verlengen richting zijn collega-verdediger Skriniar die simpel kan binnenkoppen. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 0-1 Het vurig begin in Milaan krijgt een vervolg: op hoekschop kan Marquinhos de bal aan de eerste paal verlengen richting zijn collega-verdediger Skriniar die simpel kan binnenkoppen.

clock 21:07 21 uur 07. Rode Ster Belgrado - RB Leipzig: 0-1. Xavi Simons breekt de ban voor Leipzig. De Nederlander dribbelt de zestien binnen en pakt dan uit met een heerlijke plaatsbal in de verste hoek. Een klasseflits van Simons. . Rode Ster Belgrado - RB Leipzig: 0-1 Xavi Simons breekt de ban voor Leipzig. De Nederlander dribbelt de zestien binnen en pakt dan uit met een heerlijke plaatsbal in de verste hoek. Een klasseflits van Simons.

clock 21:05 21 uur 05. Atlético Madrid - Celtic: 1-0. Daar is de eerste goal van de avond. Antoine Griezmann kan op de rand van de zestien uithalen en doelman Joe Hart verschalken. In de herhaling zien we dat het leer nog even afwijkt op een Celtic been. . Atlético Madrid - Celtic: 1-0 Daar is de eerste goal van de avond. Antoine Griezmann kan op de rand van de zestien uithalen en doelman Joe Hart verschalken. In de herhaling zien we dat het leer nog even afwijkt op een Celtic been.

clock 21:01 21 uur 01. AC Milan - Paris Saint-Germain: 0-0. Een vurig begin in San Siro. Mbappe trekt langs de zijlijn zijn motor op gang en laat Calabria achter zich. Uiteindelijk loopt hij met de bal over de doellijn. Aan de overkant kan Leao Donnaruma al eens aan het werk zetten. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 0-0 Een vurig begin in San Siro. Mbappe trekt langs de zijlijn zijn motor op gang en laat Calabria achter zich. Uiteindelijk loopt hij met de bal over de doellijn. Aan de overkant kan Leao Donnaruma al eens aan het werk zetten.

clock 21:01 21 uur 01. We zijn eraan begonnen! De bal rolt in de 6 arena's. Krijgen we veel doelpunten te zien? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt in de 6 arena's. Krijgen we veel doelpunten te zien?

clock 20:50 De 11 van Guardiola die het zullen opnemen tegen Young Boys. Zoals eerder gezegd mag Doku rusten op de bank. . 20 uur 50. De 11 van Guardiola die het zullen opnemen tegen Young Boys. Zoals eerder gezegd mag Doku rusten op de bank.

clock 20:47 20 uur 47. AC Milan - Paris Saint-Germain. Op papier de meest aantrekkelijke affiche van de avond, al had Milan de vorige keer (3-0 ) geen schijn van kans tegen Paris Saint-Germain. Interessant: PSG-doelman Donnaruma verliet twee jaar geleden AC Milan en keert vandaag terug naar de Italiaanse hoofdstad. Het wordt geen blij weerzien met de Milanese supporters die met valse geldbiljetten zullen gooien naar Donnaruma's hoofd. . AC Milan - Paris Saint-Germain Op papier de meest aantrekkelijke affiche van de avond, al had Milan de vorige keer (3-0 ) geen schijn van kans tegen Paris Saint-Germain. Interessant: PSG-doelman Donnaruma verliet twee jaar geleden AC Milan en keert vandaag terug naar de Italiaanse hoofdstad. Het wordt geen blij weerzien met de Milanese supporters die met valse geldbiljetten zullen gooien naar Donnaruma's hoofd.

clock 20:47 20 uur 47. EINDE in Shakhtar Donetsk - Barcelona. Barcelona is er niet in geslaagd zich vanavond te kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. Tegen Shakhtar was Barca baas, maar liet het zich ringeloren op een voorzet door spits Sinak. . EINDE in Shakhtar Donetsk - Barcelona Barcelona is er niet in geslaagd zich vanavond te kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League. Tegen Shakhtar was Barca baas, maar liet het zich ringeloren op een voorzet door spits Sinak.

clock 20:34 20 uur 34. EINDE in Dortmund-Newcaslte. Het is Borussia Dortmund gelukt om voorlopig naar de eerste plaats in de groep te springen. Tegen Newcastle was het baas in de eerste helft en prikte het de tweede treffer binnen op de counter. Fullkrug en Brandt waren de sluipschutters met dienst. . EINDE in Dortmund-Newcaslte Het is Borussia Dortmund gelukt om voorlopig naar de eerste plaats in de groep te springen. Tegen Newcastle was het baas in de eerste helft en prikte het de tweede treffer binnen op de counter. Fullkrug en Brandt waren de sluipschutters met dienst.



clock 20:28 20 uur 28. Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0. Barcelona zet de volledige tweede helft hoog druk op Shakhtar, maar vindt geen gaatje. Een nederlaag geeft de mogelijkheid aan Porto om vanavond op gelijke hoogte te komen en, belangrijker, nog geen kwalificatie voor de volgende ronde voor Xavi en de zijnen. . Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0 Barcelona zet de volledige tweede helft hoog druk op Shakhtar, maar vindt geen gaatje. Een nederlaag geeft de mogelijkheid aan Porto om vanavond op gelijke hoogte te komen en, belangrijker, nog geen kwalificatie voor de volgende ronde voor Xavi en de zijnen.

clock 20:14 20 uur 14. Dortmund - Newcastle United: 2-0. Daar is de dubbele voorsprong voor de thuisploeg. Newcastle trekt op een hoekschop met veel pionnen naar het doel van Dortmund. De hoekschop bereikt geen Newcastle-speler zodat Brandt kan worden weggestuurd. Tegen één verdediger houdt hij het hoofd koel en legt hij de bal koelbloedig in het zijnet. Een counter uit het boekje. Over and out voor Newcastle? . Dortmund - Newcastle United: 2-0 Daar is de dubbele voorsprong voor de thuisploeg. Newcastle trekt op een hoekschop met veel pionnen naar het doel van Dortmund. De hoekschop bereikt geen Newcastle-speler zodat Brandt kan worden weggestuurd. Tegen één verdediger houdt hij het hoofd koel en legt hij de bal koelbloedig in het zijnet. Een counter uit het boekje. Over and out voor Newcastle?

clock 20:06 20 uur 06. Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0. Barcelona verhoogt de druk op de thuisploeg. Invaller en youngster Lamine Yamal zorgt voor peper en zout in het aanvalsspel van de bezoekers en kan een aantal keer voor dreiging zorgen. . Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0 Barcelona verhoogt de druk op de thuisploeg. Invaller en youngster Lamine Yamal zorgt voor peper en zout in het aanvalsspel van de bezoekers en kan een aantal keer voor dreiging zorgen.

clock 20:04 20 uur 04. 2 Belgen aan de aftrap, Doku op de bank. Axel Witsel en Lois Openda zijn de Belgen die vanavond om 21:00u aan de aftrap zullen verschijnen. Jeremy Doku krijgt rust van Guardiola. Celtic, Rode Ster Belgrado en Young Boys zijn hun respectievelijke tegenstanders. . 2 Belgen aan de aftrap, Doku op de bank Axel Witsel en Lois Openda zijn de Belgen die vanavond om 21:00u aan de aftrap zullen verschijnen. Jeremy Doku krijgt rust van Guardiola. Celtic, Rode Ster Belgrado en Young Boys zijn hun respectievelijke tegenstanders.

clock 19:59 19 uur 59. Dortmund - Newcastle United: 1-0. Wat een kans voor Newcastle! De bal wordt perfect op het hoofd van Joelington geschilderd, die hard richting Kobel kan koppen. De doelman pakt uit met een prima save en het gevaar is geweken. Aan de andere kant kan opnieuw Brandt dreigen met een goed afstandsschot. Het regent kansen in de tweede helft. . Dortmund - Newcastle United: 1-0 Wat een kans voor Newcastle! De bal wordt perfect op het hoofd van Joelington geschilderd, die hard richting Kobel kan koppen. De doelman pakt uit met een prima save en het gevaar is geweken. Aan de andere kant kan opnieuw Brandt dreigen met een goed afstandsschot. Het regent kansen in de tweede helft.