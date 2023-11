MULTILIVE CL: Atlético haalt de hamer boven tegen Celtic, Openda en Doku plaatsen zich voor volgende ronde

clock 22:51 22 uur 51. EINDE. Het is een mooie Europese voetbalavond geworden met 21 doelpunten en 3 rode kaarten. . EINDE Het is een mooie Europese voetbalavond geworden met 21 doelpunten en 3 rode kaarten.



clock 22:47 22 uur 47. De ingevallen Lee Kang-In houdt drie mannetjes aan de praat en kan uithalen. Zijn schot richting korte hoek raakt de paal. PSG dan toch nog eens gevaarlijk. . De ingevallen Lee Kang-In houdt drie mannetjes aan de praat en kan uithalen. Zijn schot richting korte hoek raakt de paal. PSG dan toch nog eens gevaarlijk.

clock 22:46 22 uur 46. AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1. De beste kansen zijn voor AC Milan. De net ingevallen Okafor met een lage plaatsbal in de verste hoek, opnieuw is daar de ijzersterke Donnaruma die zijn ploeg knap in de wedstrijd houdt. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1 De beste kansen zijn voor AC Milan. De net ingevallen Okafor met een lage plaatsbal in de verste hoek, opnieuw is daar de ijzersterke Donnaruma die zijn ploeg knap in de wedstrijd houdt.

clock 22:42 22 uur 42. Atlético Madrid - Celtic: 6-0. Opnieuw een doelpunt in Madrid. Het schot van Lino komt voor de voeten van Saul Niguez terecht, die in twee tijden de bal in de kooi jaagt. . Atlético Madrid - Celtic: 6-0 Opnieuw een doelpunt in Madrid. Het schot van Lino komt voor de voeten van Saul Niguez terecht, die in twee tijden de bal in de kooi jaagt.

clock 22:39 22 uur 39. Rode Ster Belgrado - Leipzig: 1-2. Enkele minuten na het doelpunt van Openda is daar de aansluitingstreffer van Rode Ster Belgrado. Een voorzet wordt in een bos van spelers nog onhandig aangeraakt door Henrichs die de bal in eigen doel werkt. . Rode Ster Belgrado - Leipzig: 1-2 Enkele minuten na het doelpunt van Openda is daar de aansluitingstreffer van Rode Ster Belgrado. Een voorzet wordt in een bos van spelers nog onhandig aangeraakt door Henrichs die de bal in eigen doel werkt.

clock 22:38 22 uur 38. Manchester City - Young Boys: 3-0 . Daar is Jeremy Doku. Onze landgenoot krijgt nog een tiental minuten van Guardiola en laat zich meteen opmerken met een scherpe voorzet. Nunes vergeet om zijn voet tegen de bal te zetten. . Manchester City - Young Boys: 3-0 Daar is Jeremy Doku. Onze landgenoot krijgt nog een tiental minuten van Guardiola en laat zich meteen opmerken met een scherpe voorzet. Nunes vergeet om zijn voet tegen de bal te zetten.

clock 22:37 22 uur 37. Atlético Madrid - Celtic: 5-0. Celtic had misschien beter forfait gegeven. Alvaro Morata maakt er met een kanonskogel 5-0 van. De perfecte avond voor de troepen van Diego Simeone. . Atlético Madrid - Celtic: 5-0 Celtic had misschien beter forfait gegeven. Alvaro Morata maakt er met een kanonskogel 5-0 van. De perfecte avond voor de troepen van Diego Simeone.

clock 22:28 22 uur 28. Rode Ster Belgrado - Leipzig: 0-2. Daar is de onvermijdelijke Lois Openda! Onze landgenoot werkt een dodelijke counter af met een perfect schot in de korte hoek. Mooie goal voor Openda. . Rode Ster Belgrado - Leipzig: 0-2 Daar is de onvermijdelijke Lois Openda! Onze landgenoot werkt een dodelijke counter af met een perfect schot in de korte hoek. Mooie goal voor Openda.

clock 22:25 22 uur 25. Atlético Madrid - Celtic: 4-0. Wat een gala-avond voor Atlético Madrid. Invaller Samuel Lino plaatst het leer perfect in de verste hoek en zorgt zo voor de vierde treffer van de avond. . Atlético Madrid - Celtic: 4-0 Wat een gala-avond voor Atlético Madrid. Invaller Samuel Lino plaatst het leer perfect in de verste hoek en zorgt zo voor de vierde treffer van de avond.

clock 22:22 22 uur 22. AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1. Donnaruma laat de thuisfans toch even zien wat ze missen. De Italiaanse doelman moet zich helemaal strekken om de vrije trap van Hernandez uit zijn kooi te houden. Niet iedere doelman had deze bal gepareerd. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1 Donnaruma laat de thuisfans toch even zien wat ze missen. De Italiaanse doelman moet zich helemaal strekken om de vrije trap van Hernandez uit zijn kooi te houden. Niet iedere doelman had deze bal gepareerd.

clock 22:17 22 uur 17. Atlético Madrid - Celtic: 3-0. Witsel en zijn ploegmaats hebben de schaapjes op het droge. Antoine Griezmann maakt op enig mooie wijze met een halve omhaal zijn tweede van de avond en doet de boeken toe. . Atlético Madrid - Celtic: 3-0 Witsel en zijn ploegmaats hebben de schaapjes op het droge. Antoine Griezmann maakt op enig mooie wijze met een halve omhaal zijn tweede van de avond en doet de boeken toe.

clock 22:13 22 uur 13. Manchester City - Young Boys: 3-0 . Geen nieuw tegendoelpunt voor Young Boys, wel een rode kaart. Erik Lambrechts schuift Sandro Lauper een terechte tweede gele kaart onder zijn neus na een stevige tackle op Aké. . Manchester City - Young Boys: 3-0 Geen nieuw tegendoelpunt voor Young Boys, wel een rode kaart. Erik Lambrechts schuift Sandro Lauper een terechte tweede gele kaart onder zijn neus na een stevige tackle op Aké.

clock 22:10 22 uur 10. AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1. AC Milan trekt de lijn van de eerste helft door. Hernandez schildert de bal perfect op het hoofd van oude krijger Olivier Giroud en die knikkert de bal voorbij Donnaruma. . AC Milan - Paris Saint-Germain: 2-1 AC Milan trekt de lijn van de eerste helft door. Hernandez schildert de bal perfect op het hoofd van oude krijger Olivier Giroud en die knikkert de bal voorbij Donnaruma.

clock 22:09 22 uur 09. Manchester City - Young Boys: 3-0 . Het eerste doelpunt na de pauze komt op naam van Haaland. De Noor wijkt op de rand van de zestien met de bal aan de voet uit naar links en haalt verschroeiend uit. . Manchester City - Young Boys: 3-0 Het eerste doelpunt na de pauze komt op naam van Haaland. De Noor wijkt op de rand van de zestien met de bal aan de voet uit naar links en haalt verschroeiend uit.

clock 22:08 Ook in Milaan rolt de bal opnieuw. 22 uur 08. Ook in Milaan rolt de bal opnieuw.

clock 22:02 22 uur 02. Tweede helft. Krijgen we een vervolg van een leuke eerste helft? . Tweede helft Krijgen we een vervolg van een leuke eerste helft?

clock 21:48 21 uur 48. Atlético Madrid - Celtic: 2-0 . Ook Atlético verdubbelt de voorsprong met de rust in zicht. Na een afgeslagen hoekschop schildert Griezmann de bal op het hoofd van Gimenez. De Uruguayaanse verdediger legt aan de tweede paal de bal terug tot bij Morata die het cadeautje in dank afneemt. . Atlético Madrid - Celtic: 2-0 Ook Atlético verdubbelt de voorsprong met de rust in zicht. Na een afgeslagen hoekschop schildert Griezmann de bal op het hoofd van Gimenez. De Uruguayaanse verdediger legt aan de tweede paal de bal terug tot bij Morata die het cadeautje in dank afneemt.

clock 21:47 21 uur 47. Manchester City - Young Boys: 2-0 . Na een resem kansen is het eindelijk gelukt voor Manchester City om de voorsprong te verdubbelen. Phil Phoden zet op slag van rust zijn naam op het scorebord. . Manchester City - Young Boys: 2-0 Na een resem kansen is het eindelijk gelukt voor Manchester City om de voorsprong te verdubbelen. Phil Phoden zet op slag van rust zijn naam op het scorebord.

clock 21:47 21 uur 47. RUST: 9 doelpunten en Belgen op voorsprong. We gaan rusten na een eerste helft vol goede kansen en doelpunten. 4 thuisploegen staan op voorsprong. Openda, Witsel en Doku (bank) kunnen terugblikken op een geslaagde eerste helft. . RUST: 9 doelpunten en Belgen op voorsprong We gaan rusten na een eerste helft vol goede kansen en doelpunten. 4 thuisploegen staan op voorsprong. Openda, Witsel en Doku (bank) kunnen terugblikken op een geslaagde eerste helft.