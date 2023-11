Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Argentinië werd wereldkampioen met psychopaten op het veld"

Tottenham Hotspur - Chelsea zorgde afgelopen maandag allicht nog vooor de meest beklijvende partij van het weekend.

De Spurs begonnen stormachtig, maar onder meer een wilde rode kaart van verdediger Christian Romero liet de wedstrijd helemaal kantelen. Het werd uiteindelijk 1-4 voor de bezoekers.

Voor de Argentijn, die zich af en toe meer gedraagt als een Romeinse gladiator dan een voetballer, is het niet de eerste keer dat een agressief moment zijn ploeg in de problemen brengt.

Filip Joos haalt dan ook nog eens herinneringen boven aan een klein jaar geleden, toen Romero aan de zijde van Lionel Messi zijn thuisland het delirium bezorgde.

"Het zotste van die Argentijnse wereldtitel zijn de aanwezigheid van Romero, Paredes en in mindere mate De Paul."

"Dat zijn psychopaten op het veld, die zijn gaga. Dat het gelukt is om die gasten zeven wedstrijden in toom te houden is erg knap. Paredes had nog wel zijn momentje tegen Nederland, maar zelfs dat viel mee."

"Ik had nooit geloofd dat dat ging lukken, al zijn ze door het charisma van Messi wel scheidsrechterlijk geholpen", besluit de commentator.

Waarna het vijftal wel nog pluimen op de hoed steekt van Tottenham en hun verlosser Ange Postecoglou.