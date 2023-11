Kijk vanavond naar het Gala van de Flandrien op VRT MAX

In het tussenseizoen is het tijd voor de jaarlijkse prijzen en trofeeën. Vandaag is het de beurt aan De Flandrien en de Flandrienne in een referendum van Het Nieuwsblad. Karl Vannieuwkerke presenteert de show in het Kursaal in Oostende. Ontdek op VRT MAX wie de opvolgers zijn van Remco Evenepoel en Lotte Kopecky.