IN BEELD: Kopecky schittert in jurk, Boonen en Philpsen stralen naast partner op Gala van de Flandrien

Schoon volk in Oostende. Nationale en enkele internationale sterren uit de wielerwereld verzamelen vanavond aan de Belgische kust voor het Gala van de Flandrien. Dit keer geen koersbroeken of klikpedalen. Bekijk hieronder hoe de wielrenners en wielrensters - in hun beste tenue - arriveerden. Kijk vanaf 20.15 uur op VRT MAX naar de effectieve prijsuitreiking.