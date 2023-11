WB schaatsen in Obihiro: Bart Swings wordt 15e op de 1500 meter

clock 08:48 08 uur 48. Geen Belgische topprestaties op dag 2. Een dag na zijn 2e plaats op de massastart is Bart Swings 15e geworden op de 1500 meter, in 1'46"93. De overwinning ging naar de Japanners Masaya Yamada, die 1"36 sneller was dan Swings. Swings kwam nog een tweede keer in actie, met de Belgische achtervolgingsploeg. Samen met Jason Suttels en Indra Médard werden de Belgen 3e in de B-groep (3'49"13). Ook Isabelle Van Elst verscheen 2 keer op het ijs. In de A-groep van de 1500 meter liet ze de klok stoppen na 2'01"23 (18e plaats). Op de 500 meter werd ze 12e in de B-groep in 39"48. Ten slotte maakte ook Mathias Vosté nog zijn opwachting. Zijn 1'47"66 op de 1500 meter was goed voor de 5e tijd in de B-groep. . Geen Belgische topprestaties op dag 2 Een dag na zijn 2e plaats op de massastart is Bart Swings 15e geworden op de 1500 meter, in 1'46"93. De overwinning ging naar de Japanners Masaya Yamada, die 1"36 sneller was dan Swings.



Swings kwam nog een tweede keer in actie, met de Belgische achtervolgingsploeg. Samen met Jason Suttels en Indra Médard werden de Belgen 3e in de B-groep (3'49"13).



Ook Isabelle Van Elst verscheen 2 keer op het ijs. In de A-groep van de 1500 meter liet ze de klok stoppen na 2'01"23 (18e plaats). Op de 500 meter werd ze 12e in de B-groep in 39"48.



Ten slotte maakte ook Mathias Vosté nog zijn opwachting. Zijn 1'47"66 op de 1500 meter was goed voor de 5e tijd in de B-groep.

clock 11-11-2023 11-11-2023. clock 09:47 09 uur 47. Hoolwerf troeft Swings af in spurt massastart. De kop is eraf voor Bart Swings. Op zijn favoriete onderdeel - de massastart - schaatste hij na een spannende eindfase naar de tweede plek.



clock 09:30 09 uur 30. Sandrine Tas eindigt 10e op massastart. De massastart bij de vrouwen is gewonnen door de Canadese Ivanie Blondin. Sandrine Tas liet zich in de beginfase vooraan opmerken, finaal legde ze beslag op de 8e plaats. Olympisch kampioene Irene Schouten van Nederland deed niet mee.



Olympisch kampioene Irene Schouten van Nederland deed niet mee.