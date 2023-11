Stormweer, slechte courts en bakken kritiek: hoe de afsluiter van het tennisseizoen uitdraaide op een fiasco

In Mexico was dat toch niet het geval.

Gelukkig konden de speelsters er (achteraf) zelf nog om lachen. Bovenstaand filmpje van 29 seconden is een humoristische samenvatting van de WTA Finals in Cancun de afgelopen week, na de Grand Slams het grootste evenement op de tenniskalender. Op dat toernooi verzamelen de 8 beste tennissters die het tegen elkaar opnemen. Toptennis gegarandeerd, zou je denken.

Kapotte paraplu's

Het begon al bij de locatie en timing: een openluchttoernooi organiseren in een land waar het regenseizoen op zijn einde loopt, is de weergoden onnodig tarten.

Nummer 6 Marketa Vondrousova vulde aan: "De courts zijn, eerlijk gezegd, echt slecht. Het is alsof je op slecht gravel speelt of op gras. Dit zijn geen courts voor de WTA Finals."

"De terreinen voelen niet goed aan, de bal botst niet consistent en pas zaterdag (het toernooi ging zondag van start, red.) konden we voor de eerste keer op de courts trainen. Dat is onaanvaardbaar in een toernooi waarin er zoveel op het spel staat."

Positie WTA-baas op de helling?

WTA-directeur Steven Simon begreep naar eigen zeggen de teleurstelling en stak de hand in eigen boezem met een brief naar de speelster: "Het is geen perfect evenement. We begrijpen dat de omstandigheden een uitdaging vormen en daar is de WTA verantwoordelijk voor.”

Vijgen na Pasen volgens meervoudig granslamwinnares Martina Navratilova: "Je kan niet hopen dat het niet gaat regenen op het belangrijkste evenement van de WTA Tour", vertelde zij bij de zender Amazon Prime.

"Misschien is het tijd voor een nieuwe voorzitter bij de WTA. Het zal moeilijk worden voor Steve om zijn job te behouden na de negatieve reacties."

"De WTA is een vrouwenorganisatie, maar in al die jaren hebben we slechts twee vrouwen aan het hoofd gehad. Als er een opvolger moet komen, dan hoop ik dat het een vrouw wordt", sloot Navratilova af.