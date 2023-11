Sinner opent ATP Finals met zege tegen Tsitsipas, straks komt Djokovic in actie

clock 16:26

16 uur 26. Jannik Sinner wint openingswedstrijd. Jannik Sinner (ATP 4) heeft de ATP Finals geopend met een overwinning tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6). De 22-jarige thuisspeler was in twee sets te sterk voor de Griek: 6-4 en 6-4. Het was de achtste confrontatie tussen de twee, Sinner won voor de derde keer. Later op de avond speelt de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) in dezelfde groene groep zijn openingsmatch tegen de Deen Holger Rune (ATP 10). Hij mikt in Turijn op een zevende eindzege. Nu deelt Djokovic het record van zes titels met de Zwitser Roger Federer. .