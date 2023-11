Red Lions en Red Panthers kennen tegenstand op olympisch kwalificatietoernooi in Valencia

De Red Lions zijn olympisch kampioen. Net als de Red Panthers moeten ze proberen in de top 3 te eindigen in een toernooi met 8 landen.



Twee andere toernooien worden gespeeld in Oman, voor de mannen, en in India, voor de vrouwen. De indeling werd gemaakt op basis van de wereldranking op 5 november.



In Valencia nemen de Red Lions (FIH-2) het op tegen gastland Spanje (FIH-8), Zuid-Korea (FIH-10), Ierland (FIH-13), Japan (FIH-15), Oostenrijk (FIH-19), Egypte (FIH-20) en Oekraïne (FIH-29).



De Red Panthers (FIH-4) treffen Groot-Brittannië (FIH-7), Spanje (FIH-8), Zuid-Korea (FIH-12), Ierland (FIH-13), Canada (FIH-16), Maleisië (FIH-18) en Oekraïne (FIH-28).