Minnen brengt België knokkend op voorsprong, Wickmayer kan straks behoud in Wereldgroep verzekeren

Greet Minnen wint 3e partij. België staat met 2-1 voor op de 2e dag van de ontmoeting met Hongarije. Greet Minnen won het eerste enkelspel van de dag, onze nummer 62 van de wereld klopte Anna Bondar (WTA-114), maar niet zonder slag of stoot. Minnen, die gisteren de openingsmatch verloor, had 3 sets nodig en meer dan 2 uur en 15 minuten. Bondar had genoeg aan een break in het 8e spelletje om de eerste set naar zich toe te trekken: 3-6. Minnen zag een vroege break ongedaan gemaakt in de 2e set, maar was dan op haar beurt beslissend in de 8e game van set 2: 6-3. In de beslissende set liet Minnen aanvankelijk 3 spelletjes op een rij een breakpunt liggen, maar bij de 8e breakbal was het toch prijs in game 7. De zenuwen namen de bovenhand: Bondar brak meteen terug, maar gaf daarna opnieuw haar opslag weg. Zo kon Minnen het op haar eigen opslag afmaken: ze kreeg 2 matchballen, de eerste was meteen de goeie met een bal buiten van de Hongaarse. België heeft nog 1 punt nodig: Yanina Wickmayer neemt het nu op tegen Dalma Galfi. Wickmayer is de numm 74 van de wereld, Galfi de nummer 136.



Minnen, die gisteren de openingsmatch verloor, had 3 sets nodig en meer dan 2 uur en 15 minuten. Bondar had genoeg aan een break in het 8e spelletje om de eerste set naar zich toe te trekken: 3-6.



Minnen zag een vroege break ongedaan gemaakt in de 2e set, maar was dan op haar beurt beslissend in de 8e game van set 2: 6-3.



In de beslissende set liet Minnen aanvankelijk 3 spelletjes op een rij een breakpunt liggen, maar bij de 8e breakbal was het toch prijs in game 7. De zenuwen namen de bovenhand: Bondar brak meteen terug, maar gaf daarna opnieuw haar opslag weg.



Zo kon Minnen het op haar eigen opslag afmaken: ze kreeg 2 matchballen, de eerste was meteen de goeie met een bal buiten van de Hongaarse.



België heeft nog 1 punt nodig: Yanina Wickmayer neemt het nu op tegen Dalma Galfi. Wickmayer is de numm 74 van de wereld, Galfi de nummer 136.







Wim Fissette: "Vermijden dat dubbelspel beslissend wordt". Kapitein Wim Fissette maakte zaterdagavond de balans op van de 1e dag in Charleroi. "We moeten lessen trekken uit deze dag. We zijn met heel veel vertrouwen naar hier gekomen, maar voor Greet Minnen ging het helemaal mis." "Ze zegt dat het niet zo is, maar ik denk dat het het belang van de partij, het spelen voor eigen publiek en dat als nummer een van de selectie toch wel zijn impact gehad heeft." "Misschien hebben we de emotionele context onderschat. Ze kon niet haar tennis spelen. Gelukkig krijgt ze zondag een nieuwe kans." "Yanina Wickmayer deed het al fantastisch. Ze bracht heel veel energie op het terrein, sloeg goed op en ging proactief de kansen zoeken." "Ik hoop echt dat we morgen niet tot het dubbelspel moeten wachten om ons lot te kennen. We moeten vermijden dat die wedstrijd beslissend wordt."



"We moeten lessen trekken uit deze dag. We zijn met heel veel vertrouwen naar hier gekomen, maar voor Greet Minnen ging het helemaal mis."



"Ze zegt dat het niet zo is, maar ik denk dat het het belang van de partij, het spelen voor eigen publiek en dat als nummer een van de selectie toch wel zijn impact gehad heeft."



"Misschien hebben we de emotionele context onderschat. Ze kon niet haar tennis spelen. Gelukkig krijgt ze zondag een nieuwe kans."



"Yanina Wickmayer deed het al fantastisch. Ze bracht heel veel energie op het terrein, sloeg goed op en ging proactief de kansen zoeken."



"Ik hoop echt dat we morgen niet tot het dubbelspel moeten wachten om ons lot te kennen. We moeten vermijden dat die wedstrijd beslissend wordt."



Wickmayer brengt België langszij: 7-5, 6-2. Na de nederlaag van Greet Minnen heeft Yanina Wickmayer (WTA-74) België een eerste zege bezorgd in het duel met Hongarije. Tegen Anna Bondar (WTA-114) was het 3e setpunt het goede in de 1e set: 7-5. In het 2e bedrijf veroverde Wickmayer snel twee breaks. Ze maakte het af met 6-2. Morgen/zondag zijn er nog twee enkelwedstrijden - met in principe Minnen tegen Bondar en Wickmayer tegen Galfi - en een mogelijk beslissend dubbelspel (Marie Benoit/Kimberley Zimmerman - Timea Babos/Fanni Stollar). De winnaar speelt volgend jaar de kwalificatieronde van de Wereldgroep. De verliezer zakt naar groep 1 van de zone Europa/Afrika.



Tegen Anna Bondar (WTA-114) was het 3e setpunt het goede in de 1e set: 7-5. In het 2e bedrijf veroverde Wickmayer snel twee breaks. Ze maakte het af met 6-2.



Morgen/zondag zijn er nog twee enkelwedstrijden - met in principe Minnen tegen Bondar en Wickmayer tegen Galfi - en een mogelijk beslissend dubbelspel (Marie Benoit/Kimberley Zimmerman - Timea Babos/Fanni Stollar).



De winnaar speelt volgend jaar de kwalificatieronde van de Wereldgroep. De verliezer zakt naar groep 1 van de zone Europa/Afrika.

Greet Minnen verliest de 1e match: 6-3, 6-3. Geen goeie start voor België, want Greet Minnen laat zich in de eerste match inpakken door Dalma Galfi, die zo'n 75 plaatsen lager op de ranglijst staat. Minnen maakte in de eerste set het spel, maar ze maakte ook de meeste fouten. 2 keer ging Galfi door haar opslag, genoeg voor 6-3-winst. Die setwinst gaf de Hongaarse vleugeltjes, want ze krikte haar niveau nog wat meer op en bleef vooral weinig fouten maken. Bij 5-3 kreeg Minnen nog een breakpunt om er alsnog iets van te maken, maar het werd toch andermaal 6-3. Straks is het aan Yanina WIckmayer om te vermijden dat België niet met een 0-2-achterstand de slotdag ingaat.



Minnen maakte in de eerste set het spel, maar ze maakte ook de meeste fouten. 2 keer ging Galfi door haar opslag, genoeg voor 6-3-winst.



Die setwinst gaf de Hongaarse vleugeltjes, want ze krikte haar niveau nog wat meer op en bleef vooral weinig fouten maken. Bij 5-3 kreeg Minnen nog een breakpunt om er alsnog iets van te maken, maar het werd toch andermaal 6-3.



Straks is het aan Yanina WIckmayer om te vermijden dat België niet met een 0-2-achterstand de slotdag ingaat.

Loting: Minnen opent tegen Dalfi. Greet Minnen (WTA-62) tegen Dalma Galfi (WTA-136) is de eerste partij morgen. Aansluitend neemt Yanina Wickmayer (WTA-74) het op tegen Anna Bondar (WTA-114). Dat is het resultaat van de vrijdag uitgevoerde loting. Zaterdag, vanaf 14 uur, worden de eerste 2 enkelwedstrijden gespeeld. Zondag, vanaf 13 uur, volgen de resterende 2 enkelmatchen (in principe Minnen-Bondar en Wickmayer-Galfi) en het afsluitende dubbelspel. Daarvoor rekent kapitein Wim Fissette, in theorie, op Marie Benoit (WTA-240) en Kimberley Zimmermann (WTA-64 in dubbel). Hij heeft ook nog Sofia Costoulas (WTA 293) ter beschikking. Belgiës nummer 1 Elise Mertens (persoonlijke redenen) en Alison Van Uytvanck (rugblessure) ontbreken in de selectie.



Zaterdag, vanaf 14 uur, worden de eerste 2 enkelwedstrijden gespeeld. Zondag, vanaf 13 uur, volgen de resterende 2 enkelmatchen (in principe Minnen-Bondar en Wickmayer-Galfi) en het afsluitende dubbelspel.



Daarvoor rekent kapitein Wim Fissette, in theorie, op Marie Benoit (WTA-240) en Kimberley Zimmermann (WTA-64 in dubbel). Hij heeft ook nog Sofia Costoulas (WTA 293) ter beschikking.



Belgiës nummer 1 Elise Mertens (persoonlijke redenen) en Alison Van Uytvanck (rugblessure) ontbreken in de selectie.

Zonder Mertens en Van Uytvanck. België mist tegen Hongarije Elise Mertens en Alison Van Uytvanck, waardoor Greet Minnen en Yanina Wickmayer nu de speerpunten van het team zijn. "Het is het einde van het seizoen en sommige speelsters missen wat matchritme, maar we zijn gemotiveerd", zegt kapitein Wim Fissette. "Greet en Yanina zijn heel enthousiast om voor eigen publiek te mogen spelen."



"Het is het einde van het seizoen en sommige speelsters missen wat matchritme, maar we zijn gemotiveerd", zegt kapitein Wim Fissette. "Greet en Yanina zijn heel enthousiast om voor eigen publiek te mogen spelen."

Wij zijn de favoriet. Het is een must om in de Wereldgroep te blijven. Daar hebben we de kwaliteiten voor, al mogen we Hongarije niet onderschatten. kapitein Wim Fissette.

Mijn speelsters zijn in vorm. De ontmoeting vindt op het einde van het seizoen plaats, voor sommige speelsters is het zelfs de laatste competitie van 2023, maar dat mag geen excuus zijn. Het geldt ook voor de Belgische speelsters. Miklos Palagyi.

België treedt aan zonder Elise Mertens en Alison Van Uytvanck. Dat maakt het toch een pak minder moeilijk voor ons. Ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn. Miklos Palagyi, Hongaarse BJK Cup-kapitein.

