Liverpool-spits Luis Diaz doet emotionele oproep aan ontvoerders: "Laat mijn vader vrij"

Vorige week werden beide ouders van Diaz ontvoerd, maar zijn moeder kon gered worden. Zijn vader blijft vastgehouden.



"Vandaag is het niet de voetballer die tegen u praat, maar vandaag spreekt Lucho Diaz, zoon van Luis Manuel Diaz, tot u", zo postte Diaz op sociale media.



"Mijn vader is een onvermoeibare werker en steunpilaar van het gezin. Ik vraag de ELN mijn vader onmiddellijk vrij te laten en vraag de internationale organisaties samen te werken om mijn vader vrij te krijgen."



Diaz krijgt veel steun van zijn ploeggenoten. Maar zijn familie heeft het zwaar. "Mijn moeder, mijn broers en ik zijn wanhopig, bang en hebben geen woorden om te beschrijven wat we voelen."



"Dit lijden zal pas eindigen als we hem weer thuis hebben. Ik vraag u om hem onmiddellijk vrij te laten, zijn integriteit te respecteren en dit pijnlijke wachten zo snel mogelijk te beëindigen."