Liveblog EK zeilen 49er: mooie dag voor Lefèbvre-Heuninck, mindere voor Geurts-Maenhaut

19 uur 12. Lefèbvre en Heuninck 6e, Geurts en Maenhaut 16e na dag 2. Dag 2 van het EK heeft wisselvallige resultaten opgeleverd voor de Belgische boten. Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck hebben een mooie dag achter de rug. Zij komen de top 10 binnen na 3 knappe regatta's (5e, 3e en 6e). Daarmee loodst het Belgische duo de 49er richting 6e plaats in de tussenstand. Zonder de Nieuw-Zeelandse (1e) en de Amerikaanse boot (4e) mogen ze zich zelfs 4e noemen na evenveel races. Anouk Geurts en Isaura Maenhaut (49er FX) hebben meer moeite in Portugal. Met twee keer een 11e en een keer een 10e plaats zakken ze weg naar de 16e plaats in de stand (13e in de EK-stand). .

19 uur 31. Geurts en Maenhaut twaalfde na dag één. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan op de twaalfde plaats na de eerste dag op het EK zeilen in de 49erFX-klasse in het Portugese Vilamoura. Het Belgische duo eindigde als vierde en veertiende in de twee regatta's van de dag. Maenhaut en Geurts hebben in totaal 18 punten. De Italiaanse Jana Germani en Giorgia Bertuzzi gaan aan de leiding met twee punten na winst van hun twee races van de dag. Op het WK in Scheveningen werden Maenhaut en Geurts nog vierde. Daarmee verzekerden ze België deze zomer van een quotaplaats voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In de 49-er bij de mannen werd slechts één regatta gezeild. Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck eindigden als 21e in hun groep en staan 63e in het klassement. Jan van Maercke en Leonard de Silva volgens als 87e met 30 punten. De winnaars van elk van de drie groepen - de Spanjaarden Martin en Jaime Wizner, de Nieuw-Zeelanders Isaac McHardie en William McKenzie (die niet om de titel strijden) en de Zwitsers Sébastien Schneiter en Arno de Planta - gaan aan de leiding. .