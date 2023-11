Liveblog EK zeilen 49er: Geurts en Maenhout twaalfde na dag één

Het Portugese Vilamoura is deze week het decor voor het EK zeilen in de 49er-klasse. Met Anouk Geurts en Isaura Maenhaut bij de vrouwen en Jan Heuninck en Yannick Lefèbvre bij de mannen nemen er 2 Belgische boten deel. We volgen het EK 49er op deze pagina.