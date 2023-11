Kuurne-Brussel-Kuurne vertrekt 3 jaar lang in Kortrijk: "Willen in nabije toekomst ook dameskoers houden"

De koers is in 2024 aan zijn 76e editie toe. Ondertussen wordt er al lang niet meer gereden tot in Brussel, vorig jaar werd er in een deelgemeente van Zottegem gekeerd.



Onderweg werd wel steevast Kortrijk aangedaan. Kortrijk speelt zich uit als fietsstad en wil dat met deze nieuwe deal nog meer doen.

Vanaf volgend jaar zal het peloton het startschot krijgen op de grote markt van de West-Vlaamse stad. Een verankering die bij de organisatoren doet dromen van meer.

"De verhuis van de start zorgt voor een meerwaarde op verschillende vlakken", is voorzitter Geert Penez overtuigd. "Het wordt zo logistiek mogelijk om een dameskoers toe te voegen aan het programma. Ook zullen we meer inzetten aan extra beleving bij het startevent."

Op termijn lijkt dus ook het vrouwenpeloton de grote winnaar van de nieuwe startplek. "In de nabije toekomst moet het mogelijk zijn om een internationale dameskoers te houden", verzekert schepen van sport Wouter Allijns.