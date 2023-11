De explosie van Doku door de ogen van zijn ontdekker en boezemvriend Yari Verschaeren: "Hij heeft geen limiet"

Na een glansprestatie is hij heel wat bewonderaars en een Premier League-record rijker. Jeremy Doku is de jongste speler in de Engelse eerste klasse die in één wedstrijd een voet had in vijf (!) goals. De Rode Duivel maakt een droomstart bij Manchester City. "Hij durft alles op een veld", deelt Jean Kindermans, die Doku opleidde als kind, in Sporza Daily.