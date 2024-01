Conegliano imponeert in laatste CL-thuismatch van Asterix Avo: "Dit was gewoon van wereldniveau"

"Het was een zware tegenstander, maar ook een zware nederlaag, als je naar het scorebord kijkt", blikt coach Kris Vansnick terug op de wedstrijd.





"Conegliano is met zijn basisploeg blijven spelen. We hebben gedaan wat we konden, maar het fysieke en technische verschil was gewoon te groot. Al bij al ben ik misschien een beetje ontgoocheld in de drive die ontbrak."





"We hadden daar mooie dingen getoond, dat hebben ze goed bestudeerd. Hun verdediging was van wereldniveau en hun setter kon dat perfect uitspelen. Maar goed, dit was een leermoment voor heel wat speelsters. Een unieke kans om tegen die speelsters te spelen."





Volgende week trekt Asterix Avo Beveren naar Stuttgart. Nog een laatste kans op puntengewin in de Champions League? "We geven altijd het maximale, maar helaas is Stuttgart nog in de running voor de kwartfinale", is Vansnick realistisch.





"Zij zullen ook vol gas geven om 3-0 te winnen. Ik verwacht een sterke tegenstander, maar we willen aanvallend zeker tot scoren komen."