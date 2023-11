België treft dit weekend Hongarije in BJK Cup: "Een must om in de Wereldgroep te blijven"

België mist tegen Hongarije Elise Mertens en Alison Van Uytvanck, waardoor Greet Minnen en Yanina Wickmayer nu de speerpunten van het team zijn. "Het is het einde van het seizoen en sommige speelsters missen wat matchritme, maar we zijn gemotiveerd", zegt kapitein Wim Fissette. "Greet en Yanina zijn heel enthousiast om voor eigen publiek te mogen spelen."

13 uur 56. Wij zijn de favoriet. Het is een must om in de Wereldgroep te blijven. Daar hebben we de kwaliteiten voor, al mogen we Hongarije niet onderschatten. kapitein Wim Fissette.